Come perdere 5 chili in modo naturale

Scopriamo come perdere 5 chili velocemente e naturalmente, senza provocare traumi o disagi al nostro organismo e tutelare il suo corretto funzionamento.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere 5 chili naturalmente, semplicemente seguendo uno stile di vita sano, a partire dall’alimentazione, allo scopo di ripristinare il corretto funzionamento del proprio organismo e raggiungere il fine ultimo senza alcun trauma e disagio.

Come perdere 5 chili

Il metabolismo è quel processo attraverso il quale l’organismo converte in energia le bevande ed il cibo che assimila. Questa energia è necessaria affinché il nostro organismo funzioni correttamente, persino quando siamo a riposo, per continuare a respirare, permettere la circolazione del flusso sanguigno al suo interno e via dicendo. L’energia che il nostro organismo utilizza per espletare queste funzioni di base prende il nome di “metabolismo basale”.

I fattori che determinano la velocità del metabolismo basale sono numerosi e possono dipendere:

dalla genetica , di conseguenza, vi sono soggetti più “fortunati” di altri che, semplicemente, hanno un metabolismo più veloce, di conseguenza, pur mangiando molto riescono a mantenere un peso forma ottimale;

, di conseguenza, vi sono soggetti più “fortunati” di altri che, semplicemente, hanno un metabolismo più veloce, di conseguenza, pur mangiando molto riescono a mantenere un peso forma ottimale; il genere di appartenenza , di conseguenza, gli uomini, rispetto alle donne, hanno un metabolismo più veloce perché hanno maggiore massa muscolare, grazie alla quale sono in grado di bruciare maggiori calorie;

, di conseguenza, gli uomini, rispetto alle donne, hanno un metabolismo più veloce perché hanno maggiore massa muscolare, grazie alla quale sono in grado di bruciare maggiori calorie; età, di conseguenza, uomo o donna, più avanzano negli anni, maggiore massa muscolare perdono e più lento sarà il loro metabolismo.

Qualunque sia la ragione dei vostri chili in eccesso, la bella notizia è che questi possono essere smaltiti facilmente, l’importante è, prima di tutto, evitare il confronto con chi ci sta intorno, anche e soprattutto se segue lo stesso nostro percorso, in secondo luogo, armarsi di coraggio e tenacia perché, per alcune persone, questo percorso potrebbe rivelarsi complesso e insidioso, ma non impossibile da percorrere.

Come perdere 5 chili: dieta

Seguire un’alimentazione corretta vuol dire perdere peso e stimolare il corretto funzionamento del proprio organismo, poiché, alcuni alimenti, rispetto ad altri, sono noti per la loro capacità innata di risvegliarlo.

Il nostro proposito è quello di perdere fino a 5 chili naturalmente e l’unico modo è quello di seguire un’alimentazione sana, che rispristini la corretta funzione metabolica dell’organismo. Dunque, l’obiettivo non è quello di seguire una dieta restrittiva, ma una dieta salutare, che includa alimenti freschi e benefici per l’organismo, che lo purifichino e lo depurino, così da garantire una perdita di peso effettiva e dei risultati che si mantengono stabili nel tempo.

Poiché la nostra non è una dieta restrittiva, le dosi giornaliere non hanno alcun limite da rispettare, a maggior ragione perché si punta su cibi freschi e benefici per la salute umana, l’importante, tuttavia, è variare menù.

Vediamo, dunque, come perdere 5 chili naturalmente:

Colazione . E’ importante che sia abbondante perché acquisire il buon umore e l’energia necessaria per affrontare la giornata. Si può scegliere tra una tazza di latte caldo, priva di zucchero e caffè, oppure, una tazza di succo di frutta, preferibilmente privo di zucchero e preparato in casa. Si può accompagnare con delle fette biscottate integrali.

. E’ importante che sia abbondante perché acquisire il buon umore e l’energia necessaria per affrontare la giornata. Pranzo . Alternate i carboidrati ai legumi, ma attenzione a non esagerare con le dosi dei carboidrati. In ogni caso, i carboidrati non dovrebbero essere consumati per più di due volte alla settimana.

. Alternate i carboidrati ai legumi, ma attenzione a non esagerare con le dosi dei carboidrati. In ogni caso, i carboidrati non dovrebbero essere consumati per più di due volte alla settimana. Cena . Verdura e ortaggi, preferibilmente lessi o cotti al vapore, conditi con qualche goccia di succo di limone. Pesce e carne bianca lessa o cotta al vapore.

. Verdura e ortaggi, preferibilmente lessi o cotti al vapore, conditi con qualche goccia di succo di limone. Pesce e carne bianca lessa o cotta al vapore. Pausa di metà giornata e pomeridiana. Frullati e succhi di frutta privi di zucchero e preparati in casa. In alternativa, frutta fresca.

Nel periodo della dieta, è preferibile evitare il consumo dei dolci, delle uova, del riso, delle patate e limitare il consumo di carne rossa.

Si consiglia di non seguire la dieta per un periodo superiore alle due settimane.



Il miglior integratore da abbinare

Quando si decide di seguire una dieta capita spesso di non assicurare il corretto funzionamento del proprio organismo per la mancanza di alimenti che sono invece necessari. Proprio per questo motivo, si consiglia, dunque, di supportare la dieta con un integratore alimentare, preferibilmente naturale e biologico, che sopperisca la mancanza di alimenti essenziali, favorisca la perdita di peso, il corretto funzionamento dell’organismo e l’energia necessaria per affrontare la giornata.

Piperina & Curcuma Plus è il primo integratore alimentare, naturale e biologico, prima di tutto perché si compone di ingredienti naturali al 100%, che non interferiscono con il corretto funzionamento dell’organismo e lo stato di salute generale, in secondo luogo, risveglia il metabolismo e favorisce la perdita di peso, rapidamente ed effettivamente.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Piperina & Curcuma Plus:

la Piperina , l’alcaloide principale del pepe nero, una delle spezie più note e impiegate nella cucina internazionale, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, favorire l’accelerazione del metabolismo e la perdita di peso;

, l’alcaloide principale del pepe nero, una delle spezie più note e impiegate nella cucina internazionale, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, favorire l’accelerazione del metabolismo e la perdita di peso; la Curcuma , una spezia che si accompagna alla piperina, essenziale per depurare e mantenere pulito l’organismo, prepararlo alla perdita di peso e impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino;

, una spezia che si accompagna alla piperina, essenziale per depurare e mantenere pulito l’organismo, prepararlo alla perdita di peso e impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino; il Silicio Colloidale, essenziale per la salute delle ossa, dei tendini e della pelle, ma anche per potenziare gli effetti benefici che derivano dall’azione concomitante di curcuma e piperina.

Inoltre è raccomandato come sicuro e attendibile anche dal ministero della salute. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Privo di controindicazioni ed effetti collaterali, si consiglia di assumere Piperina & Curcuma Plus per due volte al giorno, dopo il pasto principale, due compresse dopo pranzo e due compresse dopo cena. La casa produttrice raccomanda di non assumere il prodotto in caso di gravidanza e allattamento, allergia e sensibilità agli ingredienti del prodotto, patologie renali, epatiche e del tratto gastrointestinale.

L’assunzione regolare di Piperina & Curcuma Plus garantisce:

una perdita di peso rapida ed effettiva

rapida ed effettiva il buon umore per affrontare la giornata

per affrontare la giornata l’energia necessaria all’organismo di funzionare correttamente

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Piperina & Curcuma Plus è un prodotto esclusivo che si acquista unicamente dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare la vostra confezione, è sufficiente compilare il relativo modulo di acquisto correttamente, senza tralasciare alcun dettaglio. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Piperina & Curcuma Plus è attualmente in promozione a 49,00 € invece di 196 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno, così da pagare in contanti, direttamente al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

