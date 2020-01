Spazzolino ultrasonico: caratteristiche e funzionamento

Lo spazzolino ultrasonico è particolarmente efficace nella pulizia dei denti.

Avere un sorriso splendente e denti bellissimi è un desiderio di molti, ma si può raggiungere soltanto grazie a una accurata igiene orale. Lo spazzolino ultrasonico può agevolare il trattamento grazie a una particolare tecnologia che usa. Ecco quali sono le caratteristiche di questo strumento e come usarlo nel modo migliore.

Spazzolino ultrasonico

Si tratta di uno strumento molto valido ed efficace per la pulizia della bocca e dell’igiene orale, in generale. Uno spazzolino elettrico che sfrutta la tecnologia sonica in modo da fornire una pulizia dei denti maggiormente accurata ed efficace. Una novità dal punto di vista tecnologico che combina vari movimenti e velocità per rimuovere la placca dentale in un modo completamente diverso dagli altri spazzolini che si trovano in commercio.

Una delle caratteristiche basilari e fondamentali di questo prodotto sono circa i 31000 movimenti di spazzolamento che compie al minuto la testina per spostarsi dalla parte superiore a quella inferiore in modo rapido e fornendo una ottima igiene dentale.

Sfrutta la tecnologia sonica permettendo di pulire i denti sia sopra che sotto, ma anche nel mezzo, compreso le zone che risultano più difficili da raggiungere.

Lo spazzolino ultrasonico genera le bollicine che sono prodotte dalle vibrazioni presenti tra gli spazi interdentali e il lato posteriore dei denti eliminando qualsiasi batterio della placca che tende ad annidarsi in quelle zone. Sfruttano le micro vibrazioni assicurando una perfetta pulizia e igiene dei denti.

Hanno dei filamenti che vibrano con una frequenza oscillatoria. Inoltre, sono particolarmente veloci e rapidi nelle varie operazioni di pulizia riuscendo a eliminare la placca e la carie in pochissimo tempo. Lo spazzolino ultrasonico è nettamente migliore di quello manuale in quanto dona risultati e benefici superiori. In commercio si trovano tantissimi modelli che permettono di agire, non solo sulla rimozione della placca, ma anche sulle gengive e il tessuto dei denti.

Spazzolino ultrasonico: come funziona

Il funzionamento di questo strumento utile per l’igiene orale è molto semplice in quanto si avvale di ultrasuoni che sono utili poiché permettono di rimuovere la placca, ma anche i batteri che sono i maggiori responsabili sia della carie che del tartaro.

In pochissimo tempo riesce a rimuovere una percentuale di placca pari a 6 minuti di uno spazzolino manuale.

In soli 2 minuti è possibile spazzolare i denti e garantisce una igiene orale perfetta. Si usano senza particolari problemi e hanno a disposizione tantissimi optional che permettono una rapida e facile pulizia. Alcuni modelli hanno dei sensori particolari che avvertono nel caso si stesse facendo troppa pressione con il rischio di causare danni alle gengive.

Sono dotati anche di una azione massaggiante che aiuta a prendersi cura delle gengive. Uno spazzolino ultrasonico è particolarmente utile in quanto permette di:

Rimuovere la placca e il tartaro

Raggiungere gli spazi interdentali e altre zone che sono difficili da raggiungere

Le gengive sono sane in quanto si avvalgono dell’azione pulente e massaggiante.

Bisogna muoverlo dal basso verso l’altro mentre la testina ruota oppure oscilla.

Con questo movimento si stimola la microcircolazione ed è possibile avere gengive e denti ancora più belli e sani. Bisogna mettere il dentifricio sulla testina e bagnarlo un po’. Si consiglia di non usarlo oltre i due minuti per evitare danni alle gengive.



Il miglior spazzolino ultrasonico

Per una corretta igiene e pulizia dei denti, lo spazzolino ultrasonico è sicuramente lo strumento ideale. I modelli in commercio sono tantissimi, ma il migliore al momento, secondo gli esperti del settore, è iA-Brush. È considerato il migliore modello dell’anno per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, una maggiore facilità d’uso e un’efficacia garantita grazie anche alle 1500 vibrazioni al minuto.

Uno spazzolino dotato delle seguenti caratteristiche:

Permette di sbiancare i denti in modo immediato garantendo una igiene orale particolarmente efficace

La pulizia dei denti è profonda

Non irrita le gengive poiché è molto delicato

Dotato di una testina spazzolante in silicone che uccide più del 99% dei batteri

Ha una batteria di lunga durata e si ricarica tramite un cavo USB disponibile su tantissimi dispositivi

Il motore è ultrasonico con tantissime vibrazioni utili a pulire i denti ed eliminare qualsiasi sporcizia

Lo spazzolamento è di due minuti con una efficacia testata.

Sono tantissimi coloro che lo usano traendone ottimi risultati e benefici per l’igiene orale. In soli 10 secondi è possibile lavarsi i denti. Usarlo è facilissimo in quanto basta premere il pulsante di avvio, il motore distribuisce il dentifricio tra le setole e nei denti. Uno spazzolino ultrasonico elettrico che dona uno sbiancamento dei denti e un sorriso luminoso.

Rimuove il 100% delle macchie in più rispetto a un normale spazzolino. Utile per risolvere qualsiasi tipo di problema: dall’alito cattivo alle gengive arrossate o infiammate sino ai denti gialli. Un dispositivo impermeabile che potete usare anche in doccia.

La testina è ergonomica, quindi si adatta perfettamente ai vostri denti senza irritarli o causare problemi. Sfrutta la tecnologia supersonica per dare uno spazzolamento ottimale e rimuove la placca in profondità. Molto rapido poiché in soli 10 secondi potete ultimare le operazioni di pulizia dei denti.

