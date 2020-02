Nicotina: gli effetti collaterali e come smettere di fumare

La nicotina è una sostanza chimica pericolosa per la salute dell'uomo. Scopriamo insieme come liberarsi dalla dipendenza naturalmente e autonomamente.

La nicotina è una sostanza chimica che si trova nel tabacco. Da subito, l’uso di nicotina provoca sia una dipendenza fisica, per cui il soggetto ha bisogno della sostanza, sia una dipendenza emotiva, per cui il soggetto desidera fare uso della sostanza, nonostante sia consapevole dei rischi che questa produce sulla sua salute. La dipendenza da nicotina si manifesta in occasioni prestabilite, ma liberarsene è importante. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come smettere di fumare ed evitare gli effetti collaterali legati all’astensione.

Nicotina

La dipendenza da nicotina, nota anche come “dipendenza da tabacco“, si riferisce alla dipendenza che un soggetto sviluppa nei confronti dei prodotti contenenti tabacco. Fondamentalmente, essere affetti da dipendenza da nicotina vuol dire non riuscire a smettere di usare i prodotti che la contengono, nonostante si è consapevoli dei pericoli sulla salute a cui questa sostanza espone.

La nicotina provoca un’alterazione fisica e dell’umore, piacevole solo temporaneamente, ma sono proprio le sensazioni temporanea a stimolare nel soggetto la voglia di continuare ad usare ancora la nicotina.

Paradossalmente, non fare uso di nicotina vuol dire andare incontro ad astinenza, irritabilità e ansia.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le conseguenze che la nicotina ha sulla salute dell’uomo e come liberarsene naturalmente e gradualmente, senza tuttavia esperire i sintomi legati all’astinenza.

Nicotina: gli effetti sul corpo

Come anticipato anche nella premessa, la nicotina provoca una dipendenza sia fisica e sia emotiva. Nel primo caso, il soggetto è semplicemente abituato a fumare. Non è un caso, infatti, che i fumatori tendono a fumare in determinati contesti ed occasioni, ad esempio, subito dopo aver finito di mangiare, dopo una giornata di lavoro intensa, durante una pausa dalla studio e via dicendo. La dipendenza emotiva, d’altro canto, stimola nel soggetto la voglia di continuare ad accendere una sigaretta, nonostante questi sia consapevole dei rischi sulla salute.

La nicotina provoca sensazioni piacevoli sia nel corpo che nella mente.

Durante l’utilizzo della sigaretta, il cervello rilascia neurotrasmettitori specifici, come, ad esempio, la dopamina, una sostanza chimica che dona una sensazione di piacere e appagamento temporanei.

Sfortunatamente, il fumo di sigaretta è responsabile della manifestazione di patologie gravi, quali:

diabete

ictus

patologie ai danni dell’apparato respiratorio

infarto e patologie ai danni del sistema cardiovascolare

perdita del gusto e dell’olfatto

difficoltà a concepire e aborto

sistema immunitario debole

infertilità

disfunzione erettile

patologie a carico dei denti e delle gengive

E’ facile intuire che, nonostante i sintomi legati all’astinenza, smettere di fumare è necessario e può salvare la vita.



Nicotina: come smettere naturalmente

Sembrerebbe che smettere di fumare sia molto più facile a dirsi che a farsi. In realtà, le cose sono molto meno complesse di quanto non sembrerebbe, soprattutto perché, oggi, sono numerose le soluzioni naturali sulle quali fare affidamento per smettere di fumare gradualmente, liberandosi dalla dipendenza da nicotina definitivamente, senza tuttavia andare incontro agli effetti collaterali tipici dell’astensione, quali ansia ed irritabilità, tra altri e numerosi sintomi.

Tra le diverse soluzioni naturali che il mercato propone, No Smoke è la formula più innovativa ed avanzata perché nasce con l’obiettivo di inibire la voglia di fumare definitivamente, anche a trattamento terminato, grazie all’azione sinergica dei principi attivi che compongono No Smoke e che, nello specifico, risultano essere:

la Guaranà , un tonico stimolante e naturale, grazie al quale resistere alla voglia di accendere una sigaretta e superare la dipendenza anche nei momenti più difficili della giornata;

, un tonico stimolante e naturale, grazie al quale resistere alla voglia di accendere una sigaretta e superare la dipendenza anche nei momenti più difficili della giornata; lo Zenzero , una pianta conosciuta nei secoli anche e soprattutto per la capacità di pulire e depurare l’organismo, liberando, in questo caso, dalla nicotina accumulata nel tempo al suo interno, resistere alla tentazione e superare la voglia di fumare;

, una pianta conosciuta nei secoli anche e soprattutto per la capacità di pulire e depurare l’organismo, liberando, in questo caso, dalla nicotina accumulata nel tempo al suo interno, resistere alla tentazione e superare la voglia di fumare; la Menta , il cui unico obiettivo è quello di mantenere un cavo orale pulito, una bocca e dei denti in salute nel tempo ed un alito sempre fresco e profumato, libero dai cattivi odori che il fumo di sigaretta ha depositato nel tempo al suo interno;

, il cui unico obiettivo è quello di mantenere un cavo orale pulito, una bocca e dei denti in salute nel tempo ed un alito sempre fresco e profumato, libero dai cattivi odori che il fumo di sigaretta ha depositato nel tempo al suo interno; la Griffonia, il principio attivo essenziale perché in grado di agire su quei neuroni che spingono il fumatore a continuare ad accendere la sigaretta, favorendo il buon umore e l’energia, che spesso mancano quando si tenta inutilmente di smettere di fumare.

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

No Smoke è una soluzione naturale e biologica, ad azione rapida, poiché i suoi effetti sono immediati, già dalle prime ore di utilizzo, senza tuttavia provocare trauma e disagio, portando il soggetto a non voler desiderare di fatto la sigaretta.

Prodotto in una confezione piccola e maneggevole, che si contraddistingue per la presenza di un comodo erogatore spray, al fine di facilitare l’utilizzo del prodotto, No Smoke non ha limiti di utilizzo ed è possibile spruzzare qualche goccia, direttamente all’interno del cavo orale, tutte le volte che si avverte le voglia di accendere una sigaretta.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. No Smoke è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione, raggiungibile dal link che vi segnaliamo.

Per prenotare No Smoke è sufficiente compilare il modulo di acquisto correttamente, senza tralasciare alcun dettaglio. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati della spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. No Smoke è attualmente in promozione a soli 49,00 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare così direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.

