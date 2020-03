Smettere di fumare: è arrivato il momento giusto

Come smettere di fumare durante il periodo d'isolamento grazie a suggerimenti e consigli utili.

Siete stanchi di avere ogni volta i denti ingialliti dal fumo e spendere i soldi per le sigarette? Bene, è giunto il momento di smettere di fumare e cominciare a pensare alla vostra salute e ai benefici di questa rinuncia. Ecco tutti i consigli e suggerimenti utili per rinunciare alla sigaretta.

Smettere di fumare

Iniziare a fumare è facile, ma rinunciare al fumo può essere molto difficile. Con la giusta determinazione e la buona volontà sicuramente riuscite a ottenere ottimi risultati e benefici. Si tratta di un percorso molto lungo e complesso, ma che comporta notevoli vantaggi in coloro che decidono di smettere di rinunciare alla sigaretta. Innanzitutto, molti aspetti riguardanti la salute migliorano, così come la respirazione e le funzioni principali del fisico.

Uno dei primi passi è essere determinati e sicuri di quello che state facendo. I momenti difficili ci sono, soprattutto all’inizio, ma dovete tenere duro e farcela perché alla fine sarete contenti dei risultati che siete riusciti a ottenere. Scegliete un giorno che per voi è importante, come il vostro compleanno o la data del matrimonio, in modo da cominciare il percorso verso la lotta al fumo.

Ogni giorno programmate quello che dovete fare in modo da non lasciare spazi e attimi vuoti che vi portino a distrarvi e smettere di fumare. Per chi conduce una vita dinamica e attiva, il pensiero della sigaretta non dovrebbe essere neanche preso in considerazione. Provate a stabilire un programma in modo da seguirlo in ogni dettaglio per rinunciare al fumo.

Per chi vuole smettere di fumare cercate di tenere la mente occupata. Chiedete, qualora vi accorgiate di non farcela da soli, aiuto a qualche esperto del settore in modo che sappia consigliarvi sui metodi migliori per rinunciare al fumo e stare bene sotto ogni punto di vista. Provate a coinvolgere in questa lotta anche amici e parenti che possono incentivarvi in questo percorso e dare la giusta spinta.

Smettere di fumare in quarantena

Dal momento che l’emergenza del Covid19 porta a stare in casa e non uscire, forse è giunto il momento di cominciare alla propria salute e darsi da fare per cominciare la lotta al fumo e smettere di fumare in modo sano e salutare. Il periodo di quarantena può essere l’occasione per capire quali sono le cose indispensabili e il fumo non è sicuramente tra queste.

Non è facile smettere di fumare in quanto si tratta di una vera e propria dipendenza, ma non risulta impossibile e ognuno, con forza di volontà e impegno, può sicuramente riuscire nel suo intento. Durante questa quarantena, smettere di fumare può aiutare a non peggiorare la propria salute ed evitare problemi di respirazione alle vie respiratorie.

Gli esperti consigliano, di bere almeno due litri di acqua al giorno, per depurarsi e ridurre in questo modo l’astinenza dal fumo e dalla nicotina. Cercate di evitare anche tutte quelle bevande come caffeina o coca cola oppure i cibi speziati che sono uno stimolante e possono invogliare ancora di più a fumare.

Durante la quarantena, per smettere di fumare, dedicatevi a qualche attività che distolga la mente dal fumo, come una passeggiata nel giardino di casa oppure una corsa sempre intorno alla propria abitazione e senza allontanarsi troppo. Guardate un film, leggete un libro, insomma, impegnatevi in attività che possano essere un diversivo dal desiderio di fumare. Alcuni alimenti sono particolarmente uili, quali carote, sedano, insalate, allontanano la bramosia della sigaretta.



