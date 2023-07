Un 22enne calabrese è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di una ragazza abusata la scorsa estate

I fatti risalgono ad una sera dell’estate 2022, quando una turista 21enne è stata violentata da un ragazzo poco più grande di lei in macchina. Il giovane aveva offerto un passaggio alla ragazza dopo averla vista fuori da un locale, ma nel mezzo del tragitto ha fermato il suo veicolo per abusare di lei.

La ragazza era rimasta da sola all’esterno del locale e si era fidata di questo giovane che le stava offrendo un passaggio per tornare più velocemente in paese. Il 22enne, però, aveva cattive intenzioni e, dopo aver portato la ragazza lontano da occhi indiscreti, l’ha violentata crudelmente. Dopo qualche tempo l’ha riaccompagnata dagli amici che hanno subito notato che qualcosa non andava. La 21enne, infatti, era ricoperta di lividi e ha subito raccontato cosa le era successo. Gli amici l’hanno portata alla caserma dei carabinieri dove sono iniziati gli accertamenti.

Il ruolo dei testimoni e l’arresto del ragazzo

Sulle prime, i carabinieri si sono recati al locale dove hanno potuto contare sul supporto di molti testimoni oculari che avevano visto i due giovani allontanarsi nella stessa automobile. Nel periodo successivo, gli inquirenti hanno anche analizzato il cellulare della vittima e quello del violentatore, non trovando però nessun video o immagine che testimoniasse l’abuso. Ad un anno di distanza, il ragazzo è stato arrestato per violenza sessuale. Il giovane è adesso stato condotto presso la Casa Circondariale di Crotone in attesa dell’interrogatorio di garanzia.