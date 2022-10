Oggi per il governo Meloni è la giornata della fiducia al Senato: le dichiarazioni di voto per il delicato momento sono previste a partire dalle 19

Dopo Montecitorio oggi per il governo a guida Giorgia Meloni è la giornata della fiducia al Senato che l’esecutivo chiederà a partire dalle 13. Superata quella della Camera con larga maggioranza oggi sarà la volta della prova di Palazzo Madama. Ieri, 25 ottobre, il governo di Giorgia Meloni aveva incassato la fiducia alla Camera con 235 voti a favore e 154 no ed oggi quella fiducia dovrà essere eventualmente confermata in Senato.

Il governo Meloni chiede fiducia al Senato

La neo premier aveva scritto su Twitter che “la rotta è tracciata, andiamo avanti” ed oggi quella rotta abbisognerà di un secondo, indispensabile avallo. I gruppi parlamentari hanno raggiunto un accordo protocollare per il quale il dibattito sulle comunicazioni del presiedente del Consiglio a Palazzo Madama si svolgerà “a partire dalle 13 e fino alle 16.30”, come spiega AdnKronos.

Il calendario della giornata di oggi

Esattamente per quell’ora pomeridiana è prevista la replica della premier ed a seguire le dichiarazioni di voto e la chiama per il voto di fiducia prevista a partire dalle 19. Nei minuti successivi alla fiducia di Montecitorio la Meloni aveva scritto suo social: “Oggi diamo finalmente vita ad un Governo rappresentativo della volontà popolare, assumendoci pienamente i diritti e i doveri che competono a chi vince le elezioni: essere maggioranza parlamentare e compagine di governo.

Per 5 anni“.