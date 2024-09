Oggi si terranno le esequie di Luca Giurato presso la Chiesa degli Artisti, ubicata in piazza del Popolo a Roma.

Oggi, 13 settembre, si tengono i funerali dell'ex conduttore di Unomattina, Luca Giurato, morto a 84 anni per un infarto. Il servizio funebre avrà luogo nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Giurato, nato il 23 dicembre 1939, ha avuto una brillante carriera in campo giornalistico e televisivo, noto per le sue gaffe linguistiche. Lascia un figlio, una moglie e tre fratelli.

Oggi, 13 settembre, si svolgono a Roma i funerali di Luca Giurato. Amici, colleghi televisivi e parenti si riuniranno alle 14.30 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo per dire l’ultimo addio all’ex conduttore di Unomattina, deceduto all’età di 84 anni a causa di un infarto il 11 settembre scorso. Mara Venier, una delle colleghe più vicine a Giurato, ha affermato: “Ha rappresentato una parte significativa della mia esistenza”.

Luca Giurato è nato il 23 dicembre 1939 a Roma, e si è sposato due volte. Dal suo primo matrimonio con Gianna Furio ha avuto un figlio, mentre in seconde nozze ha sposato la giornalista della Rai, Daniela Vergara. Giurato è entrato nel mondo del giornalismo molto giovane, venendo assunto dal Paese Sera poco dopo aver compiuto vent’anni. Dal 1965, ha avuto una carriera luminosa come giornalista e presentatore tv, debuttando in televisione nel 1992 con il programma ‘A tutta stampa’, una rassegna stampa all’interno del Tg2notte.

Famoso per i suoi errori e le sue divertenti confusioni di parole, Giurato è stato riproposto frequentemente in programmi televisivi come ‘Gialappa’s’, ‘Mai Dire Goal’ e ‘Striscia La notizia’, che hanno creato persino una rubrica dedicata intitolata ‘Ci avrei Giurato’. Oltre al figlio e alla moglie, Giurato lascia due fratelli – il cantautore Flavio Giurato e il direttore della fotografia Blasco Giurato – e una sorella, Claudia, che lavora come geologa.