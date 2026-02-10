Olimpiadi invernali 2026: orari e atleti italiani in competizione

Oggi, 10 febbraio, il palcoscenico delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina si anima con una serie di eventi che vedranno protagonisti numerosi atleti azzurri. Si tratta della quarta giornata di competizioni, un momento cruciale per chi aspira a conquistare medaglie e onore per la patria.

Il programma di oggi è ricco di gare, con diverse specialità in cui gli sportivi italiani si cimenteranno.

Tra le medaglie in palio, figurano quelle della combinata femminile a squadre, lo sprint nello sci di fondo, il slopestyle maschile, e molte altre discipline. Scopriamo insieme i dettagli delle competizioni in programma.

Gare in programma oggi

La giornata di oggi si apre con prove cronometrate e qualificazioni in diverse specialità. Le prime gare inizieranno alle 08:00, con il slittino doppio femminile. Gli azzurri saranno in pista in varie discipline, da quelle classiche come lo sci alpino a sport meno noti come il curling e il biathlon.

Programma dettagliato delle gare

Qui di seguito il programma orario delle competizioni, con l’elenco degli atleti italiani in gara:

08:00 – Slittino doppio femminile, prove cronometrate (Voetter/Oberhofer)

09:00 – Combinata nordica, trampolino piccolo, prova (Costa, Kostner, Pittin)

09:15 – Sci di fondo, sprint femminile, qualificazione (Cassol, De Martin Pinter, Monsorno, Di Centa)

10:30 – Sci alpino, combinata a squadre femminile, discesa libera (Italia 1, Italia 2, Italia 3, Italia 4)

12:30 – Sci freestyle, slopestyle maschile, finale (prima manche)

13:30 – Biathlon, 20 km individuale maschile (Braunhofer, Giacomel, Hofer, Romanin)

18:05 – Curling, doppio misto: finale per l’oro

20:00 – Salto con gli sci, gara a squadre mista, finale (Italia)

Dove seguire le Olimpiadi invernali 2026

Per chi desidera non perdere neanche un attimo delle competizioni, le Olimpiadi di Milano Cortina sono trasmesse in chiaro sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Inoltre, gli eventi possono essere seguiti anche su Eurosport e altre piattaforme quali Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Amazon Prime.

In questa edizione delle Olimpiadi, l’Italia schiera un numero record di atleti: ben 196, di cui 103 uomini e 93 donne. Questo dato segna un progresso significativo rispetto alle precedenti edizioni, rendendo la spedizione italiana una delle più competitive di sempre. Gli atleti sono pronti a rappresentare il tricolore in vari sport, cercando di portare a casa il maggior numero possibile di medaglie.

Concludendo, la giornata di oggi è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport invernali e per coloro che tifano per gli azzurri. Ogni gara racchiude l’emozione e la determinazione degli atleti, pronti a scrivere un capitolo importante nella storia delle Olimpiadi.