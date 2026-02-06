Le Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026 si aprono sotto il segno dell’Armonia, un tema che unisce sport, arte e cultura italiana. La cerimonia di apertura, tra San Siro e le vette delle Alpi, celebra l’ingegno, la creatività e i valori universali dello sport, trasformando ogni gesto, ogni musica e ogni luce in un simbolo di unità globale e orgoglio nazionale.

Ecco tutti gli aggiornamenti della diretta.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: la cerimonia di apertura e la diretta tv

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026 non è solo uno spettacolo dal vivo a San Siro, ma anche un grande evento televisivo seguito da milioni di persone. L’evento inizierà alle 20:00 locali, con la diretta che parte già dalle 19:50 su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay e RaiNews.it per consentire a tutti di vivere l’atmosfera olimpica in tempo reale. La telecronaca della cerimonia sulla Rai è stata affidata a Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, che guiderà il racconto insieme allo scrittore Fabio Genovesi e alla campionessa olimpica Stefania Belmondo.

Oltre alla copertura Rai, la cerimonia sarà visibile anche su piattaforme internazionali come Eurosport (su Discovery+, HBO Max e TIMvision), nonché attraverso altri servizi di streaming sportivo come DAZN e Prime Video Channels, offrendo un ampio accesso alla platea globale interessata ai Giochi.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: la cerimonia di apertura tra musica, arte e spettacolo globale

L’attesa per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano‑Cortina 2026 si è conclusa stasera a San Siro, trasformato in un gigantesco palcoscenico che idealmente collega Milano alle vette di Cortina, Livigno e Predazzo. Il tema guida è l’Armonia, intesa come sintesi di arte, ingegno, paesaggio, sport e identità italiana. Tra le performance attese: Andrea Bocelli, Laura Pausini, Ghali, Cecilia Bartoli, Lang Lang, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Snoop Dogg, con possibili omaggi a Giorgio Armani. Lo spettacolo include musiche di Verdi, Rossini e Puccini rielaborate in chiave moderna, con la lettura de L’Infinito di Leopardi e l’inno nazionale interpretato da Laura Pausini. Il gran finale vedrà l’accensione dei bracieri collegati simbolicamente tra Milano e Cortina e un messaggio di pace e unità tra i popoli, accompagnato da Andrea Bocelli in Turandot e da Ghali insieme a un coro di voci bianche.

Di seguito, la scaletta dettagliata della cerimonia di apertura, della durata di tre ore:

• Video di benvenuto e messaggio del Segretario Generale dell’ONU

• Tributo alla bellezza, spettacolo con ballerini dell’Accademia del Teatro alla Scala

• Omaggio alla creatività italiana tra lirica, cucina, moda e design. Sul palco Matilda De Angelis

• Esibizione di Mariah Carey

• Entrata di Sergio Mattarella introdotto da Valentino Rossi

• Tributo a Giorgio Armani con Vittoria Ceretti

• Laura Pausini canta l’Inno nazionale

• Pierfrancesco Favino recita L’infinito di Giacomo Leopardi

• Rivelazione dei cinque cerchi olimpici e parata degli atleti

• Sabrina Impacciatore racconta i 100 anni delle Olimpiadi invernali

• Brenda Lodigiani e la lezione di gestualità con Bruno Munari

• Discorsi ufficiali di Giovanni Malagò e Kirsty Coventry

• Sergio Mattarella dichiara l’apertura dei Giochi

• Arrivo della Fiamma olimpica ed esibizione di Andrea Bocelli

• Ghali recita la poesia per la pace di Gianni Rodari

• Messaggio di Charlize Theron, ambasciatrice ONU

• Entrata della bandiera olimpica, inno e giuramenti ufficiali

• Samantha Cristoforetti e il tributo alla scienza

• Accensione dei due bracieri olimpici (Milano e Cortina)

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il percorso della fiaccola e i tedofori simbolo di un’Italia unita

La fiaccola olimpica ha attraversato la città di Milano coinvolgendo personalità dello sport e dello spettacolo. Roberto Bolle ha iniziato il percorso vicino alla Scala, definendo l’esperienza “un grandissimo orgoglio… la torcia è passione, dedizione, sacrificio e impegno, tutto ciò che c’è dietro i valori sportivi ed è un simbolo di pace e unione”. La staffetta ha visto protagonisti anche Federica Pellegrini, con il pancione in dolce attesa, e Zlatan Ibrahimovic, fino all’arrivo in Darsena, dove Antonio Rossi ha portato la fiamma in canoa.

Federica Brignone, a chi le chiedeva il peso della bandiera italiana che avrebbe portato durante la cerimonia, ha risposto scherzando: “Poco, spero che la tenga tutta Amos Mosaner”. Poi ha aggiunto: “È un onore, era il mio sogno… Non è solo una responsabilità… stasera penso che sia un privilegio, qualcosa che sognavo probabilmente da tutta la vita”.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Mattarella inaugura Casa Italia e celebra lo sport

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dato il via alle celebrazioni olimpiche con la visita a Casa Italia, il quartier generale del Coni presso la Triennale di Milano. Ad accoglierlo, tra gli altri, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il governatore lombardo Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e Stefano Boeri, presidente della Triennale. La figlia del Capo dello Stato, Laura Mattarella, ha simbolicamente tagliato il nastro tricolore, mentre l’esecuzione dell’Inno di Mameli ha chiuso la cerimonia.

“È la prima volta che un Presidente della Repubblica celebra l’apertura di Casa Italia in Italia nessuno dei suoi predecessori aveva mai presenziato a questa cerimonia. È un segnale di grande vicinanza della nazione al mondo dello sport”, ha ricordato Buonfiglio.

Tra gli ospiti anche l’ex campione di sci Alberto Tomba, mentre Mattarella ha visitato la mostra Musa, un omaggio al ruolo ispiratore dell’Italia nella cultura mondiale.