Una polemica ha investito cinque membri del team inglese di tuffi, dopo che è emersa la loro presenza su OnlyFans.

Olimpiadi di Parigi 2024: tuffatori della Gran Bretagna su OnlyFans

Secondo il tabloid britannico The Sun, tra gli atleti coinvolti ci sarebbero il vincitore della medaglia d’oro Jack Laugher e il compagno di tuffi Tom Daley, scelto come portabandiera. Tra gli altri ci sono lo specialista dei tre metri Matty Lee, il campione dei dieci metri sincro Daniel Goodfellow e la star dei dieci metri Matthew Dixon. Robbie Lee, un altro asso dei dieci metri, era presente sul sito ma ora ha eliminato la sua pagina.

Un problema di fondi

Sembra che i campioni olimpici abbiano guadagnato migliaia di sterline al mese con la loro attività, come riportato da The Sun. Ma la pubblicazione di nudi in concomitanza con la convocazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, la quarta per Jack e la seconda per Noah, ha sollevato notevoli polemiche, soprattutto tra i loro fan.

La polemica

Jack Laugher ha risposto alle critiche affermando: “Ho qualcosa che la gente vuole e mi sento a mio agio con quello che faccio“. L’opinione pubblica inglese, tuttavia, non si è placata e diversi giornali hanno chiamato in causa la British Olympic Association, chiedendo che venga rispettato un certo decoro.