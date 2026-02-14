Alle Olimpiadi non ci sono solo medaglie: tra gare e allenamenti, nasce spazio anche per emozioni, curiosità e storie personali. A Milano-Cortina 2026, Sophia Kirkby ha dimostrato che il Villaggio Olimpico può essere teatro di sport e ironia sentimentale, lanciando un originale appello sui social in vista di San Valentino.

Olimpiadi Milano-Cortina: Sophia Kirkby tra medaglie e ricordi personali

Oltre all’aspetto giocoso e social della sua esperienza, Kirkby porta con sé anche un messaggio più profondo. Prima di ogni discesa, scrive sui guanti frasi tratte da vecchie conversazioni con il padre scomparso: “So che mio padre sarebbe stato così orgoglioso di vedere questo momento… corro con le sue parole addosso, con me ad ogni passo”. Sul piano sportivo, la ventiquattrenne ha già conquistato tre medaglie ai Mondiali e sedici podi in Coppa del Mondo, ed è oggi impegnata nella gara di doppio femminile — disciplina olimpica al debutto — insieme alla compagna Chevonne Forgan.

Olimpiadi e San Valentino, l’appello dell’atleta sui social diventa virale: “Chi esce con me?”

L’iniziativa, motivata dall’ironia ma anche dal desiderio di vivere un’esperienza più normale in un contesto straordinario, ha generato centinaia di risposte. “Finirò le mie gare il 12 febbraio e cerco un appuntamento di San Valentino a Cortina… vorrei bere un caffè con uno di voi fan”, ha spiegato Kirkby. In pochi giorni, oltre 600 candidati hanno espresso interesse, e la slittinista avrebbe già fissato due incontri proprio per oggi, 14 febbraio.

Milano-Cortina 2026 la vede dunque protagonista non solo per le prestazioni sulla pista, ma anche per aver reso più umano e leggero il Villaggio Olimpico.