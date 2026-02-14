Milano-Cortina 2026: tutte le gare di oggi, gli italiani impegnati e il medagliere aggiornato

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: giorno decisivo tra finali attese, assalto ai podi e Azzurri protagonisti su piste e ghiaccio.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 entrano nel vivo con un’altra giornata di gare, un appuntamento chiave per l’Italia tra finali, batterie decisive e nuove occasioni di medaglia. Dal gigante maschile di sci alpino al biathlon femminile, fino alle sfide serali nello short track e nel freestyle, gli Azzurri sono protagonisti in diverse discipline in una fase importante dei Giochi.

Il programma della giornata alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: azzurri in primo piano

Nuovo appuntamento con le gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in calendario oggi, sabato 14 febbraio. L’attenzione del pubblico italiano è rivolta in particolare al gigante maschile di sci alpino e alla sprint femminile di biathlon, senza dimenticare le sfide nello short track con Arianna Fontana e Pietro Sighel e il big air di freestyle con Flora Tabanelli. Spazio anche alle formazioni azzurre di curling e hockey su ghiaccio.

La giornata si apre alle 9.00 con il salto con gli sci femminile dal trampolino grande (salti di prova), seguita dal torneo di curling donne con Italia-Cina. Alle 10.00 scattano il monobob femminile e la prima manche del gigante maschile di sci alpino. In tarda mattinata riflettori puntati sul dual moguls femminile di freestyle, fino alle finali, e sulla staffetta 4×7.5 km di sci di fondo.

Nel pomeriggio si torna sulla pista del gigante per la seconda manche (13.30), mentre alle 14.45 prende il via la sprint 7.5 km femminile di biathlon. In serata si concentrano molte delle gare decisive: team pursuit femminile di speed skating, hockey maschile Italia-Finlandia, skeleton donne e le fasi conclusive del salto con gli sci maschile. Dalle 20.15 in poi grande spettacolo con il big air femminile di freestyle e le batterie e finali dello short track, fino all’assegnazione delle medaglie nei 1500 metri maschili.

Milano-Cortina 2026: tutte le gare di oggi, gli italiani impegnati e il medagliere aggiornato

Oggi, sabato 14 febbraio, vede impegnati numerosi atleti italiani in gare decisive: nel gigante maschile di sci alpino scendono in pista Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger e Alex Vinatzer, nel biathlon sprint femminile competono Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, mentre nello short track puntano alle fasi finali Arianna Fontana, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini. Nel freestyle, Flora Tabanelli e Maria Gasslitter si contendono la qualificazione nel big air, con l’Italia presente anche nelle discipline di curling, hockey su ghiaccio, salto con gli sci, bob, skeleton e sci di fondo.

I Giochi invernali ospitati dall’Italia si concluderanno il 22 febbraio. La delegazione azzurra insegue un traguardo ambizioso: superare il primato dei sette ori conquistati nel 1994 a Lillehammer. L’evento coinvolge oltre 3.500 atleti provenienti da 93 Paesi, impegnati nell’assegnazione di 195 medaglie in 16 discipline olimpiche e sei sport paralimpici, con l’esordio dello sci alpinismo.

Dopo nove giorni di competizioni, l’Italia ha già raccolto 18 medaglie: sei ori, tre argenti e nove bronzi. È ancora prematuro tracciare un bilancio definitivo, ma al momento si tratta del risultato più rilevante mai ottenuto dal nostro Paese ai Giochi invernali.

Milano-Cortina 2026 guida provvisoriamente la classifica delle migliori performance italiane ai Giochi invernali per percentuale di ori conquistati sulle gare disputate: 12,5%. Seguono Lillehammer 1994 (11,5%), Grenoble 1968 (11,4%), Albertville 1992 (7%), Torino 2006 (6%), Sapporo 1972 (5,7%), Salt Lake City 2002 (5,1%) e Sarajevo 1984 (5,1%). Numeri che confermano come questa edizione stia segnando, almeno finora, una pagina significativa dello sport italiano.