Olimpiadi, dopo Brignone oro per Lollobrigida nei 5000 m: l’Italia vola nel medagliere

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 stanno raccontando un’Italia ambiziosa e competitiva, capace di conquistare l’oro in più discipline e di scalare posizioni importanti nel medagliere. Tra imprese individuali, rimonte straordinarie e un bottino in costante crescita, gli azzurri si stanno confermando protagonisti assoluti sulla scena olimpica.

L’oro che nasce dalla resilienza: Brignone incanta Cortina

La giornata olimpica di Milano-Cortina si è tinta d’azzurro grazie all’impresa straordinaria di Federica Brignone, capace di conquistare il titolo olimpico nel SuperG femminile davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente sulle nevi di Cortina. Un successo dal valore profondo, arrivato dopo mesi durissimi segnati da un grave infortunio che aveva messo in discussione l’intera carriera della sciatrice valdostana.

Brignone ha saputo trasformare il dolore in forza, sorprendendo tutte da outsider e lasciandosi alle spalle la concorrenza, mentre Sofia Goggia è stata costretta al ritiro dopo una caduta. Al termine della gara, l’azzurra ha raccontato tutta l’intensità del momento: “È qualcosa di incredibile, ho pensato solo a sciare, a fare il mio massimo, mi sono detta che era un ‘o la va o la spacca’, ma non avrei mai pensato di vincere“.

Emozionata anche nel ricordare il percorso di recupero, Brignone ha sottolineato come questa medaglia rappresenti il frutto di un lavoro lunghissimo e di una lotta quotidiana contro il dolore: “con quello che ho passato in questi mesi ho voluto davvero godermela, questa medaglia“. A celebrare la sua impresa anche Giovanni Franzoni, che ha definito il trionfo della compagna di squadra come qualcosa di unico: “È stata leggendaria”.

Lollobrigida regina del ghiaccio e Italia protagonista ai Giochi

Non solo sci: l’Italia continua a brillare anche sul ghiaccio grazie a Francesca Lollobrigida, autentica dominatrice del pattinaggio di velocità. Dopo l’oro nei 3000 metri, l’atleta laziale si è ripetuta nei 5000, firmando un clamoroso bis che la consacra come la pattinatrice italiana più vincente di sempre ai Giochi olimpici. Una gara gestita con intelligenza e freddezza, costruita su un ritmo elevato fin dalla partenza e chiusa con un’accelerazione decisiva negli ultimi giri, che le ha permesso di difendere un margine minimo sull’olandese Merel Conijn.

Olimpiadi, dopo Brignone oro per Lollobrigida nei 5000 m: l’Italia vola nel medagliere

Fino ad ora, la spedizione italiana ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 può già vantare un bilancio di assoluto prestigio. Gli azzurri hanno conquistato 15 medaglie complessive, di cui 6 d’oro, confermando una presenza costante ai vertici in più discipline. Gli ori portano la firma di atleti simbolo come Federica Brignone nello sci alpino SuperG e Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità, capace di imporsi sia nei 3000 che nei 5000 metri. Accanto a loro spiccano anche i successi nello slittino, dove l’Italia ha vissuto un’ora storica con due titoli olimpici nei doppi, maschile e femminile.

Il medagliere azzurro si arricchisce inoltre di numerosi argenti e bronzi arrivati da sci di fondo, freestyle e discipline sulla neve e sul ghiaccio, a testimonianza della profondità e della qualità del movimento italiano. Un cammino solido e continuo, che racconta un’Italia protagonista, competitiva e pronta ad aumentare ulteriormente il proprio bottino nelle giornate successive dei Giochi.