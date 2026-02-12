Un latitante slovacco, ricercato da 16 anni per furti in esercizi commerciali, è stato arrestato a Milano mentre era in città per assistere a una partita di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi invernali. L’uomo è stato rintracciato grazie a una segnalazione di una struttura ricettiva nel quartiere Baggio ed è stato subito trasferito al carcere di San Vittore.

Arrestato a Milano durante le Olimpiadi di hockey: latitante da 16 anni

Come riportato dall’Ansa, un uomo slovacco di 44 anni, latitante da sedici anni, è stato fermato ieri mattina a Milano dai carabinieri. L’intervento è scattato grazie a una segnalazione giunta da una struttura ricettiva nel quartiere di Baggio, dove l’uomo alloggiava in un campeggio di via Ajraghi. Al momento del fermo non avrebbe opposto resistenza.

Il 44enne era ricercato in Italia per una serie di furti commessi in esercizi commerciali tra il 2009 e il 2010 e colpito da un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Bolzano. Dopo l’arresto, è stato trasferito al carcere di San Vittore, dove dovrà scontare la pena residua di 11 mesi e 7 giorni. La lunga latitanza, durata quasi due decenni, potrebbe averlo portato a ignorare l’esistenza del provvedimento ancora in vigore a suo carico.

La passione per lo sport che ha tradito il latitante a Milano

Secondo quanto dichiarato dall’uomo alle autorità, il suo viaggio a Milano aveva come unico scopo seguire le Olimpiadi invernali di hockey su ghiaccio e tifare per la nazionale slovacca. L’incontro della Slovacchia contro la Finlandia, disputatosi nel pomeriggio, si è concluso con un netto 4-1 a favore della squadra slovacca. Tuttavia, il 44enne non ha potuto assistere alla partita, poiché l’arresto è avvenuto prima dell’inizio del match.

La vicenda mette in luce come la passione per lo sport possa, in questo caso, avere messo fine a una lunga latitanza.