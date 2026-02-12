Durante le qualificazioni dell’halfpipe femminile, la 33enne snowboarder cinese, Liu Jiayu, è stata protagonista di una caduta shock durante il suo ultimo trick. Le sue condizioni.

Olimpiadi Milano-Cortina, terribile caduta dell’halfpipe per Liu Jiayu: paura in pista

Dopo la caduta di Lindsey Vonn di qualche giorno fa, ieri c’è stato un altro terribile incidente in pista alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Durante le qualificazioni dell’halfpipe femminile, la 33enne snowboarder cinese, Liu Jiayu, è caduta durante l’ultimo trick. Una caduta terribile, mentre tentava un’acrobazia, la 33enne è caduta sbattendo la testa. Liu Jiayu è rimasta immobile a terra per alcuni spaventosi minuti. Immediato l’intervento dei soccorsi, con l’ingresso della barella e il successivo trasporto dell’atleta in ospedale. La gara è stata sospesa per una decina di minuti.

Olimpiadi Milano-Cortina, terribile caduta dell’halfpipe per Liu Jiayu: le sue condizioni

Liu Jiayu, 33enne snowboarder cinese, è stata protagonista di una terribile caduta ieri a Livigno, durante le qualificazioni dell’halfpipe femminile. Sono state ore di paura ma, sebbene non siano stati ancora diramati comunicati ufficiali sulle sue condizioni, la Federazione cinese ha fatto sapere Liu è cosciente e gli esami non avrebbero evidenziato anomalie alla colonna vertebrale. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni nelle prossime ore.