Le guide del Soccorso alpino valdostano hanno recuperato il corpo senza vita di uno snowboarder di origini moldave in un canalone sotto Plan Maison, a Cervinia, nella Valtournenche. L’allarme, come riporta Sky TG24, era stato dato ieri dalla compagna che, non vedendolo tornare alla chiusura degli impianti sciistici, ha chiamato la centrale unica del soccorso.

Incidente a Cervinia, trovato il corpo senza vita di uno snowboarder

L’elicottero per il forte maltempo non si è potuto alzare in volo ed è partita una squadra a piedi, che ha individuato il corpo nella notte. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono affidati alla guardia di finanza di Cervinia. “Nel corso della serata di ieri” – fanno sapere dal Soccorso alpino valdostano – “è stata condotta un’operazione di ricerca in seguito alla segnalazione alla Centrale Unica del Soccorso di mancato rientro di uno snowboarder a Breuil-Cervinia.

L’intervento dei soccorsi

Dalle verifiche effettuate l’uomo risultava essere passato dagli impianti di Cretaz-La Torrette. Impossibile l’intervento in elicottero a causa della meteo avversa (anche da lato svizzero), una squadra composta da tre tecnici del Soccorso alpino valdostano e tre della guardia di finanza procedeva via terra, con iniziale supporto di un gatto delle nevi per portare i soccorritori in quota, che poi si sono divisi in due squadre per cercare nell’ampia zona fuoripista. Avvistato l’uomo, che si trovava in una zona impervia, alla base di un salto di roccia, dopo verifica delle condizioni meteo si effettuava il recupero con elicottero, con esito positivo. La procedura ha richiesto l’impiego del verricello e manovre di corda a terra. Il medico in equipaggio ha constatato il decesso. L’operazione si è conclusa poco dopo la mezzanotte“.