Coinvolta la famiglia di un noto manager del Garda, in vacanza per festeggiare l'inizio del nuovo anno. Le condizioni dell'uomo e di sua moglie sono serie.

Un capodanno davvero difficile da auspicare e ancor più da vivere per una famiglia originaria del Garda che è stata protagonista di un terribile incidente stradale mentre si trovava all’estero in vacanza. L’esito purtroppo è stato grave scopriamo quindi cosa è accaduto e come stanno operando le autorità del luogo.

Il racconto dei protagonisti dall’ospedale

Nell’incidente sono rimasti feriti gravemente Lorenzo Risatti, amministratore delegato della Michelangelo International Travel e la moglie Lorena Leoni.

Risatti è stato sentito telefonicamente dall’ospedale dove è ricoverato, come riportato da The Social Post – “Ho sfondato la testa contro il vetro, ho un polmone bucato, la milza e cinque costole rotte” rivela, per la moglie invece due vertebre fratturate ed un recupero stimato in tre mesi.

Fortunatamente feriti ma non gravemente i quattro figli della coppia, le condizioni non sono preoccupanti, ottima notizia data la situazione che si trovano ad affrontare.

Dinamica dell’incidente ancora da chiarire

L’incidente è occorso in Svezia, dove la famiglia aveva deciso di trascorrere il capodanno. Le sei persone erano a bordo di un autobus a due piani che si è ribaltato a seguito di un tamponamento da parte di un altro veicolo, come rivela The Social Post.

La dinamica del sinistro è al vaglio degli inquirenti, da stabilire la colpa dell’auto che ha tamponato il bus ma la notizia più importante è che la famiglia coinvolta sia ancora viva, nonostante serviranno mesi per recuperare la normale condizione.

Anche la comunità del paese d’origine segue con apprensione l’evolversi della situazione dato che Risatti è conosciuto e stimato da moltissime persone visto il ruolo lavorativo che ricopre.