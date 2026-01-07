Tragedia nella notte tra ieri e oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, a Ivrea: scontro tra due vetture all’altezza del terzo ponte, lungo la Strada Statale 26.

Terribile incidente stradale a Ivrea vicino al terzo ponte: il tragico epilogo

Nella notte tra ieri e oggi, 7 gennaio 2026, si è verificato un terribile incidente stradale a Ivrea, lungo la Strada Statale 26, nei pressi del terzo ponte.

Due auto si sono infatti scontrate tra loro. Un uomo di 51 anni, Alessandro Landriscina, è morto sul colpo. A nulla è infatti servito l’intervento dei soccorsi. L’uomo lavorava come assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria ed era padre di due figli di 18 e 22 anni. Questa notte stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro al carcere di Ivrea. Il 31enne alla guida dell’altra auto è stato portato in ospedale in codice giallo.

Incidente stradale a Ivrea: arrestato il 31enne accusato di omicidio stradale

Sul luogo dell’incidente sono giunte anche le autorità, al fine di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente di questa notte a Ivrea, costato la vita al 51enne Alessandro Landriscina. Secondo una prima ricostruzione, l’auto con alla guida il 31enne ha invaso la carreggiata opposta dove viaggiava Landriscina, colpendolo in pieno. Il 31enne era ubriaco, è stato infatti sottoposto all’alcol test, dove è appunto risultato positivo (1,6 g/l). L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.