Olio di Argan per la cura della pelle: come e quando usarlo

L'olio di argan è essenziale per la cura della pelle. Scopriamo come e quando usarlo.

L’olio di argan, estratto dai noccioli dell’albero di argan originario del Marocco, è da secoli considerato un elisir di bellezza e benessere. Oggi, grazie alla ricerca scientifica, sappiamo che quest’olio non è un semplice cosmetico, ma una fonte ricca di antiossidanti, acidi grassi essenziali e vitamine A ed E, che lo rendono un alleato versatile per la cura della pelle.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come e quando usarlo.

Olio di Argan per la cura della pelle

L’olio di argan è un olio vegetale pregiato ricavato dai frutti dell’albero di argan, una specie originaria del Marocco. Da secoli viene utilizzato nella cura della pelle e dei capelli, grazie alle sue proprietà nutrienti e rigeneranti. La sua estrazione avviene attraverso un metodo tradizionale che prevede la tostatura dei noccioli, la loro frantumazione e la spremitura a freddo dei semi. Questo processo artigianale aiuta a preservare tutte le qualità dell’olio, evitando qualsiasi trattamento chimico.

L’olio di argan può essere usato da solo o in combinazione con altri prodotti. Un approccio consigliato è applicare prima un idratante con glicerina o acido ialuronico, che attirano l’acqua nella pelle, e poi sigillare l’idratazione con l’olio di argan, creando una barriera protettiva. Questo rituale può essere ripetuto mattina e sera.

Olio di Argan per la cura della pelle: benefici

Oltre al suo uso tradizionale, l’olio di argan offre una gamma di benefici che lo rendono un vero trattamento naturale per la pelle. Le sue proprietà idratanti, protettive e rigeneranti agiscono in sinergia, rispondendo alle esigenze di diversi tipi di pelle.

L’olio di argan idrata in profondità senza ungere, ripristinando la barriera cutanea e lasciando la pelle morbida e luminosa. La sua azione antiossidante protegge dai radicali liberi e dai danni solari, aiutando a prevenire macchie e invecchiamento precoce. Applicato con costanza, migliora elasticità e tono della pelle, attenuando le rughe.

È adatto anche alle pelli grasse perché regola la produzione di sebo, contrastando l’effetto lucido. Grazie alle proprietà lenitive e antibatteriche, può supportare in caso di acne, dermatiti o piccole irritazioni, favorendo la guarigione dei tessuti. Inoltre, utilizzato con regolarità, aiuta a prevenire le smagliature.

Olio di Argan: i migliori su Amazon

BIONOBLE Olio di Argan Puro Biologico 100% – Pressato a Freddo in Marocco – Ripara, Nutre, Anti-Età – Olio Argan Capelli Ricci, Viso, Corpo – Vegan – Bottiglia di Vetro con Pompa e Pipetta – 100ml

Olio di Argan Puro Biologico 100% Bionoble, pressato a freddo in Marocco per preservarne tutte le proprietà. Nutre e ripara capelli, viso e corpo, aiutando a contrastare secchezza e segni del tempo. Formula vegana, naturale e versatile, in elegante bottiglia di vetro con pompa e pipetta per un’applicazione pratica.

OLIO DI ARGAN | 100% Puro, Naturale & Spremuto a Freddo | Viso, Corpo, Capelli, Barba, Unghie | Olio di Argan | (80 ml)

Olio di Argan 100% puro e naturale, spremuto a freddo per mantenere intatte tutte le sue proprietà nutritive. Ideale per idratare e rigenerare viso, corpo, capelli, barba e unghie. Un trattamento multiuso essenziale per una cura quotidiana completa e naturale.

Naissance Olio di Argan del Marocco (No. 228) – 100ml – Naturale, Anticrespo, Vegan, Lisciante – Idratante Per Corpo, Viso, Labbra, Capelli, Pelle, Barba, Unghie, Cuticole

Naissance Olio di Argan del Marocco, 100% naturale e vegan, ideale per viso, corpo e capelli. Idrata e nutre in profondità, aiutando a domare l’effetto crespo e a rendere pelle e capelli più morbidi e luminosi. Flacone da 100 ml, pratico e versatile per la cura quotidiana di pelle, barba, labbra e unghie.