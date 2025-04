Indagini in corso per chiarire le circostanze dell'omicidio del ricercatore italiano.

Un omicidio che scuote l’Italia

La tragica vicenda di Alessandro Coatti, biologo molecolare di 38 anni, ha scosso l’opinione pubblica italiana e internazionale. Il suo corpo, ritrovato smembrato in tre diverse località di Santa Marta, Colombia, ha sollevato interrogativi inquietanti. Coatti si trovava nel paese sudamericano per una vacanza studio, ma la sua scomparsa il 3 aprile ha segnato l’inizio di un incubo per la sua famiglia e per gli inquirenti.

Le indagini in corso

Le autorità colombiane stanno indagando su questo omicidio atroce, che presenta caratteristiche tipiche di azioni perpetrate da gruppi armati. Secondo gli esperti, la modalità del delitto potrebbe essere riconducibile al Clan del Golfo o alle Autodefensas Conquistadores de la Sierra, gruppi noti per la loro violenza. Tuttavia, gli inquirenti escludono legami con il traffico di droga e la criminalità organizzata, rendendo il caso ancora più misterioso.

La ricerca della verità

Le indagini si concentrano sui tabulati telefonici e sui movimenti bancari di Coatti, mentre le telecamere di sicurezza nelle aree circostanti il ritrovamento del corpo vengono esaminate. Un testimone ha riferito che il ricercatore aveva chiesto informazioni su escursioni nella Sierra Nevada, suggerendo che potesse trovarsi in una situazione pericolosa senza rendersene conto. La famiglia, nel frattempo, vive nel dolore e nel silenzio, in attesa di risposte.

Collaborazione internazionale

In Italia, i magistrati stanno preparando una rogatoria per avviare una collaborazione con le autorità colombiane. Questo passo è cruciale per ottenere informazioni sui progressi delle indagini e per garantire che la verità venga a galla. La vicenda di Alessandro Coatti, simile a quella di Giulio Regeni, richiede un impegno congiunto per fare luce su un omicidio che ha colpito profondamente la comunità scientifica e l’opinione pubblica.