Omicidio di Giulia Tramontano. Fissata per venerdì 9 giugno l’autopsia sul corpo della ventinovenne uccisa mentre era al settimo mese di gravidanza dal compagno trentenne Alessandro Impagnatiello.

Come procedono le indagini

Gli esami dei medici legali scioglieranno ogni dubbio sulle cause della morte di Giulia, permettendo di ricostruire dettagliatamente la dinamica dell’omicidio. L’autopsia potrà soprattutto confermare o smentire la versione raccontata da Impagnatiello, tuttavia già modificata dallo stesso tra il primo e il secondo interrogatorio. Per domani, martedì 6 giugno, è prevista invece la perquisizione da parte della Scientifica all’interno dell’abitazione in cui è avvenuto il delitto e del garage in cui è stato nascosto il corpo.

Cosa svelerà l’autopsia?

Durante il primo incontro con gli inquirenti, Alessandro Impagnatiello ha dichiarato che il giorno dell’omicidio Giulia aveva incontrato la donna ventitreenne con cui l’uomo portava avanti una relazione parallela. La sera di sabato 27 maggio Giulia e il compagno erano nella loro casa di Senago, alle porte di Milano, quando tra di loro è scoppiata un’accesa discussione per ciò che Giulia avrebbe appreso dall’altra donna: «Mi contestava i vari episodi di cui era venuta a conoscenza» ha raccontato l’uomo. L’autopsia sarà, con ogni probabilità, in grado di fornire tutti i dettagli della lite, fino all’ultimo. Il più atroce.