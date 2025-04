Il delitto e la scena del crimine

Il caso dell’omicidio di Ilaria Sula, una studentessa di 22 anni, ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana. Secondo le indagini, il presunto assassino, Mark Antony Samson, avrebbe colpito la giovane con un coltello, infliggendole un colpo mortale alla giugulare. La scena del crimine, situata in un appartamento di via Homs 8 a Roma, è stata descritta come un luogo di orrore, con schizzi di sangue che hanno macchiato le pareti e i pavimenti. Le tracce ematiche sono state rinvenute in vari punti dell’abitazione, inclusi il bagno e la cucina, suggerendo una violenza estrema e un tentativo di ripulire la scena dopo il delitto.

Tempistiche e indizi cruciali

Le indagini hanno rivelato che l’omicidio potrebbe essere avvenuto la sera del 25 marzo, contrariamente a quanto dichiarato da Samson, che ha sostenuto che il delitto fosse avvenuto la mattina del 26. Questo elemento temporale è cruciale, poiché suggerisce che il corpo di Ilaria potrebbe essere rimasto nell’appartamento per un periodo prolungato, aumentando la gravità della situazione. Inoltre, la polizia ha trovato evidenze di una pulizia approfondita della scena, con prodotti per la pulizia acquistati il giorno successivo al delitto, il che indica un tentativo deliberato di nascondere le prove.

Le tracce di sangue e le prove compromettenti

Le indagini hanno rivelato che, nonostante gli sforzi di ripulire l’appartamento, le tracce di sangue sono rimaste evidenti. Gli investigatori hanno isolato macchie ematiche su vari oggetti, inclusi guanti in lattice e un’auto appartenente a Samson. Queste scoperte hanno sollevato interrogativi su chi possa aver assistito o partecipato alla pulizia della scena del crimine. Inoltre, ciocche di capelli lunghi, presumibilmente appartenenti a Ilaria, sono state trovate nell’auto di Samson, suggerendo un legame inquietante tra il presunto assassino e la vittima.