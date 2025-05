Un omicidio che ha scosso la comunità

L’omicidio di Nada Cella ha lasciato un segno profondo nella comunità di Chiavari, dove la brutalità del crimine ha sollevato interrogativi inquietanti. Durante il processo a carico di Anna Lucia Cecere, accusata dell’omicidio, sono emerse testimonianze scioccanti che descrivono la scena del crimine e la violenza subita dalla vittima.

La vice dirigente della polizia scientifica, Daniela Campasso, ha testimoniato riguardo alle macchie di sangue trovate negli angoli della stanza e dietro i mobili, evidenziando la gravità dell’aggressione.

Le dinamiche dell’aggressione

Secondo le ricostruzioni fornite dagli esperti, l’aggressione a Nada Cella è avvenuta in modo brutale e repentino. La vittima sarebbe stata colpita inizialmente mentre era in piedi, per poi subire un accanimento anche a terra. Cosimo Cavalera, primo dirigente della Scientifica, ha descritto l’azione come un “impeto di violenza” che ha avuto inizio all’ingresso dello studio del commercialista Marco Soracco. Le prove raccolte, tra cui sei micro tracce di sangue, hanno confermato la violenza dell’aggressione, avvenuta subito dopo che Nada aprì la porta.

Il ruolo di Marco Soracco

Marco Soracco, il commercialista coinvolto nel caso, è accusato di favoreggiamento. La pubblica accusa sostiene che egli fosse a conoscenza dell’identità dell’assassina ma abbia scelto di tacere. La testimonianza di Paola Mazzini, praticante nello studio di Soracco, ha aggiunto ulteriori dettagli al caso. Mazzini ha notato che dalla scrivania di Nada mancava una spillatrice, un elemento che potrebbe rivelarsi cruciale per la ricostruzione dei fatti. Tuttavia, la sua memoria è apparsa incerta durante l’udienza, sollevando dubbi sulla sua affidabilità come testimone.

Un caso che continua a suscitare interesse

Il processo per l’omicidio di Nada Cella continua a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica. Le testimonianze e le prove presentate in aula stanno lentamente svelando la verità dietro a un crimine che ha scosso una comunità intera. Con ogni udienza, emergono nuovi dettagli che potrebbero cambiare il corso del processo e la vita di coloro che sono coinvolti. La brutalità dell’omicidio e il mistero che circonda le motivazioni dell’aggressione rimangono al centro dell’attenzione, mentre la giustizia cerca di fare il suo corso.