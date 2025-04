Un omicidio che ha scosso la comunità

L’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il , ha lasciato un segno profondo nella comunità di Rimini. La brutalità dell’evento e le circostanze che lo circondano hanno attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Rimini, hanno portato a rivelazioni inquietanti grazie all’analisi di un audio registrato da una telecamera di sorveglianza. Questo audio potrebbe contenere elementi chiave per comprendere la dinamica dell’omicidio.

Le parole che precedono la tragedia

Secondo quanto riportato dagli inquirenti, alle 22.12.11, poco prima dell’aggressione, si sarebbe udita la parola “calma”. Questo dettaglio, sebbene apparentemente insignificante, potrebbe rivelarsi cruciale per ricostruire gli eventi. L’analisi fonica, condotta da Marco Perino, esperto in perizie foniche forensi, ha evidenziato che la voce che pronuncia “calma” è compatibile con quella di Louis Dassilva, il principale sospettato, attualmente in carcere. La sequenza di suoni e parole che seguono, tra cui l’urlo della vittima e altre frasi pronunciate da voci maschili e femminili, aggiunge ulteriore complessità al caso.

Intercettazioni e malefici voodoo

Le indagini hanno rivelato anche intercettazioni di conversazioni tra Dassilva e persone in Senegal, nelle quali il sospettato richiedeva l’intercessione di un “papa” per pratiche di maleficio voodoo. Questo elemento ha sollevato interrogativi sul possibile movente dell’omicidio e sulla psiche del presunto assassino. Gli inquirenti hanno depositato una lista di 24 atti, tra cui la perizia fonica e le intercettazioni, che saranno esaminati dalla difesa di Dassilva. La presenza di pratiche esoteriche in un caso di omicidio è un aspetto che non può essere trascurato e che potrebbe influenzare l’interpretazione dei fatti.

Il ruolo della difesa e le prossime mosse

I legali di Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, hanno presentato tre consulenze tecniche e vari documenti a sostegno della loro difesa. La strategia legale si concentrerà sull’analisi delle prove audio e sull’interpretazione delle intercettazioni, cercando di dimostrare l’innocenza del loro assistito o, quantomeno, di attenuare le responsabilità. La complessità del caso richiede un’attenzione particolare da parte di tutti gli attori coinvolti, poiché ogni dettaglio potrebbe rivelarsi determinante per il futuro del processo.