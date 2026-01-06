Omicidio di un Capotreno a Bologna: Ultime Notizie e Sviluppi delle Indagini

Un capotreno di Trenitalia è stato tragicamente assassinato a Bologna, generando un'ondata di shock e indignazione tra i cittadini e i lavoratori del settore ferroviario.

Una scena di violenza ha scosso Bologna nel tardo pomeriggio di ieri, quando un giovane capotreno di Trenitalia, Alessandro Ambrosio, è stato trovato privo di vita nei pressi della stazione. La vittima, di 34 anni, è stata colpita mortalmente con un coltello in un’area riservata ai dipendenti, lontana dal flusso di viaggiatori e turisti.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto attorno alle 18:30, in un parcheggio situato in viale Pietramellara. A segnalare la presenza del giovane in una pozza di sangue è stato un dipendente di Italo, che ha immediatamente allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria, della Scientifica e della Squadra mobile, insieme al medico legale per le prime indagini.

Indagini in corso

Le indagini sono subito partite e gli agenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire gli eventi che hanno portato a questo tragico epilogo. Al momento, le autorità escludono l’ipotesi di una rapina, poiché Alessandro aveva con sé il portafoglio e i documenti. La polizia ha già identificato un sospettato, un uomo di origini dell’Europa dell’Est con precedenti penali, che era stato avvistato nei pressi della stazione nei giorni precedenti l’omicidio.

Reazioni e dichiarazioni ufficiali

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso il suo profondo dolore per la tragedia avvenuta, offrendo la sua solidarietà alla famiglia di Alessandro e ai suoi colleghi. Ha sottolineato l’importanza di aumentare la presenza delle forze di sicurezza nelle stazioni e sui treni, pianificando l’inserimento di ulteriori 1.500 agenti di Fs Security per migliorare la vigilanza.

Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha commentato l’accaduto, definendolo un “atto gravissimo” e promettendo supporto alle indagini. Ha espresso la sua vicinanza ai familiari e ai colleghi della vittima, sottolineando il bisogno di sicurezza nelle aree pubbliche.

La vita di Alessandro Ambrosio

Alessandro Ambrosio era un capotreno di Trenitalia molto apprezzato dai suoi colleghi, che lo ricordano per la sua dedizione e professionalità. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di tristezza tra i suoi amici e colleghi, molti dei quali si sono riuniti sul luogo del delitto, esprimendo incredulità e dolore. “L’hanno portato via”, ha esclamato un’amica, mentre un altro collega, in lacrime, ha ricordato l’ultimo saluto ricevuto da Alessandro.

Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza non solo dei lavoratori del settore ferroviario, ma anche dei viaggiatori che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici. La comunità di Bologna si interroga su come eventi così violenti possano avvenire in luoghi di transito e incontro.