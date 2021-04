Omicidio Evan Lo Piccolo, scarcerata la madre Letizia Spatola

Omicidio Evan Lo Piccolo, morto a Modica a soli 21 mesi: scarcerata la madre, Letizia Spatola, ora ai domiciliari. Salvatore Blanco resta in carcere.

Aggiornamenti sull’omicidio del piccolo Evan Lo Piccolo, scarcerata la madre: il giudice ha concesso a Letizia Spatola i domiciliari. Il compagno, Salvatore Blanco, resta invece in carcere. Il padre del bambino, Stefano Lo Piccolo, è indagato anche lui per maltrattamenti sul figlio.

Aggiornamenti sull’omicidio di Evan Lo Piccolo

Novità sul caso dell’omicidio del piccolo Evan Lo Piccolo. Il giudice ha concesso gli arresti domiciliari a Letizia Spatola, madre di Evan, morto a soli 21 mesi al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica.

La donna è stata detenuta fino ad ora nel carcere di Cavadonna a Siracusa, poiché accusata, insieme al compagno Salvatore Blanco, di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia. Quest’ultimo, invece, resta in carcere.

La madre di Evan Lo Piccolo ai domiciliari

Già nello scorso marzo, una prima richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere era stata già avanzata dal legale di parte, ma, viste le deprecabili condizioni dell’appartamento, il Gip aveva respinto la richiesta.

Per questo motivo, stavolta è stata accompagnata in casa di parenti ancora agli arresti. Intanto, l’altro figlio della donna, nonché fratellastro di Evan, è stato da tempo affidato al padre naturale.

Salvatore Blanco resta in carcere

Per Blanco, al momento detenuto nel penitenziario di Cavadonna, la Procura di Siracusa avrebbe chiesto la perizia psichiatrica. L’uomo aveva già precedenti: nel 2016 era stato arrestato dai Carabinieri di Noto con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ma è stato poi assolto con formula piena perché dichiarato incapace momentaneamente di intendere e di volere.

Mentre le indagini sono in corso, si attende solo l’avviso di conclusione che dovrebbe anche chiarire la posizione del padre di Evan, Stefano Lo Piccolo, anche lui indagato per maltrattamenti sul figlio nel periodo precedente al dicembre del 2019, mese in cui terminò il rapporto con Letizia Spatola.

Evan Lo Piccolo: com’è deceduto

Secondo il referto del medico legale, che ha svolto l’esame autoptico, Evan Lo Piccolo sarebbe morto per un arresto cardiocircolatorio dovuto ad una broncopolmonite mai curata. Quest’ultima sarebbe dipesa dalle ripetute lesioni e ai maltrattamenti subiti dal bambino anche nelle settimane precedenti alla sua morte. Dall’esame autoptico, è stato possibile accertare che Evan avesse alcune costole rotte e una frattura allo sterno oltre ad altre lesioni pregresse.