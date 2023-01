Omicidio in Oklahoma: 12enne uccide a coltellate il fratellino e dopo quell'orrendo crimine viene richiusa in un centro di detenzione minorile

Terribile fatto d sangue negli Usa ed efferato omicidio in Oklahoma, dove una 12enne uccide a coltellate il fratellino.

Da quanto si apprende la ragazzina è stata arrestata dalla polizia di Tulsa dopo che aveva ammazzato il bimbo nel sonno. Ma come sono andate le cose? I media statunitensi spiegano che una ragazzina di 12 anni è stata arrestata dopo aver ucciso a coltellate il fratello di soli 9 anni.

12enne uccide a coltellate il fratellino

Il crimine è stato perpetrato a Tulsa, in Oklahoma, mentre i genitori di vittima ed offender stavano dormendo al piano superiore della loro casa.

In quelle circostanze la loro figlia è salita in camera loro e li ha svegliati. Poi ha dato loro l’agghiacciante notizia: aveva appena accoltellato il fratellino. Da quanto si apprende il bambino è stato condotto a razzo e con urgenza in ospedale, dove però è morto nella notte. Dal canto suo la sorella è stata arrestata dalla polizia e rinchiusa in un centro di detenzione giovanile.

Buio fitto sul movente del crimine

Sul movente di quel crimine è ancora buio fitto ma ci sono dati inquietanti: dati per cui non solo quello di queste ore sarebbe stato il secondo omicidio commesso a Tulsa dall’inizio del nuovo anno, ma addirittura il secondo tra fratelli.

Il 3 gennaio scorso infatti un 39enne, tal Clifton Speed, aveva sparato e ucciso il fratello maggiore, Byron, dopo una furiosa lite.