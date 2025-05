Aveva solamente 22 anni María José Estupiñán, la modella e influencer colombiana uccisa da un killer che si era travestito da fattorino. Ma ecco cosa è successo e perché.

Omicidio María José Estupiñán: influencer uccisa da un killer-fattorino

Lo scorso 15 maggio a Cocuta, in Colombia, è stata uccisa a sangue freddo la modella e influencer di soli 22 anni María José Estupiñán.

La ragazza è stata freddata da diversi colpi di arma da fuoco da un killer-fattorino. L’uomo, infatti, ha bussato alla porta fingendosi un fattorino e fingendo quindi di avere un pacco da consegnare e, non appena l’influencer ha aperto, le ha sparato uccidendola, per poi allontanarsi a piedi, come hanno mostrato le immagini di videosorveglianza della zona. La tragedia ha scosso l’intero Sud America, ricordiamo che solo qualche giorno fa è stata uccisa in Venezuela un’altra influencer, la tiktoker Valeria Màrquez, anch’essa freddata da un killer-fattorino.

Omicidio influencer María José Estupiñán: la verità dietro il killer-fattorino

Secondo le autorità il sospettato numero uno per l’omicidio di María José Estupiñán è l‘ex fidanzato. L’influencer aveva infatti appena vinto una causa contro di lui, il quale avrebbe dovuto darle 30milioni di pesos di risarcimento per violenza domestica. Quindi, per le autorità, si tratta di femminicidio.