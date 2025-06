Alessio Tucci, il 19enne reo confesso dell’omicidio ad Afragola di Martina Carbonaro, è stato traferito in un altro carcere: ecco i motivi.

Omicidio Martina Carbonaro: custodia cautelare in carcere per Alessio Tucci

Dopo che è stata smentita la versione di Alessio Tucci, secondo cui Martina Carbonaro non respirava più quando l’ha coperta dai detriti nel casolare ad Afragola, è stata confermata la custodia cautelare in carcere per il 19enne.

Il gp ha motivato così la scelta: “un pericolo concreto di reiterazione di reati della stessa specie.” Ora arriva la notizia che Tucci sarà traferito dal carcere di Poggioreale in un altro Istituto Penitenziario: ecco il perché.

Omicidio Martina Carbonaro: Alessio Tucci cambia carcere, i motivi del trasferimento

L’assassino della 14enne Martina Carbonaro, Alessio Tucci, è stato traferito dal carcere di Poggioreale in un altro penitenziario sempre in Campania. Alla base della scelta motivi di sicurezza. Era stato lo stesso avvocato del giovane, Mario Mangazzo, ha richiedere il trasferimento del suo assistito, sia appunto per motivi di sicurezza, sia per un episodio spiegato all’Ansa: “i familiari erano stati importunati in occasione della consegna di un borsone con indumenti al loro parente all’esterno della casa circondariale.”