Il 27 aprile dello scorso anno, Villafranca Padovana è stata scossa da un omicidio che ha segnato profondamente la piccola comunità. Michael Boschetto, giovane e stimato, è stato trovato vittima di un crimine efferato che ha lasciato tutti senza parole. Ora, dopo mesi di indagini e silenzi, una scoperta inaspettata sul suo cellulare ha aperto nuovi scenari, portando alla luce una verità choc che potrebbe cambiare per sempre il corso della vicenda.

L’omicidio di Michael Boschetto

La tragedia è iniziata nelle prime ore del 27 aprile, quando Giacomo Friso, 34 anni, si sarebbe presentato a casa di Boschetto, con cui aveva avuto vecchi dissapori. Dopo una lite, Friso è tornato a casa, si è armato di un coltello e poco dopo è tornato per colpire mortalmente Boschetto.

Friso, noto a Villafranca Padovana per il suo passato travagliato e recentemente uscito da una comunità di recupero, mostrava segni di forte instabilità. Nei giorni precedenti era stato visto vagare per le strade in stato confusionale, spesso con un coltello.

Omicidio Michael Boschetto: il papà sblocca l’iPhone del figlio e fa una scoperta choc

A un anno dal delitto, emerge un nuovo elemento chiave dalle indagini: un video-selfie presente sul cellulare della vittima, che potrebbe rivelarsi decisivo per l’accusa. Il padre di Michael, nella ricerca di risposte sulla tragica scomparsa del figlio, avrebbe trovato il filmato sul dispositivo. Nel breve video, Friso apparirebbe con fare compiaciuto e quasi indifferente.

Gli investigatori, pur avendo recuperato l’iPhone, non sarebbero mai riusciti a sbloccarlo; alla fine, il dispositivo era stato restituito al padre. Solo successivamente, quest’ultimo è riuscito ad accedere al telefono, sperando di trovare messaggi o chiamate utili a ricostruire le ultime ore di vita del figlio. Inaspettatamente, avrebbe scoperto un breve video risalente proprio al giorno e all’ora dell’omicidio, che ritrae il responsabile.

Il video-selfie trovato dal padre di Boschetto potrebbe essere la prova decisiva nel processo dell’11 settembre.