Oggi, lunedì 10 marzo, la Corte d’Assise di Frosinone ha pronunciato la sentenza di condanna in primo grado per padre e figlio, accusati dell’omicidio di Thomas Bricca, il giovane diciannovenne di Alatri ucciso con un colpo di pistola alla testa il 30 gennaio 2023.

Omicidio Thomas Bricca: ucciso il 30 gennaio 2023

Il 19enne è stato assassinato a colpi di pistola per strada due anni fa. Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane sarebbe stato colpito alla testa da un proiettile sparato dal 24enne Mattia Toson. L’inchiesta ha rivelato che Mattia si trovava a bordo di uno scooter con il padre Roberto, che era alla guida, entrambi con il casco integrale.

Gli arresti di Roberto Toson e suo figlio Mattia sono stati effettuati sette mesi dopo l’omicidio. Le indagini hanno ricostruito che i due avevano pianificato una vera e propria vendetta nei confronti di Omar Haoudi, il giovane marocchino che si trovava insieme a Thomas Bricca in via Liberio al momento della sparatoria. Tuttavia, poiché entrambi indossavano giubbotti bianchi, si sarebbe verificato uno scambio di persona.

Oggi è arrivata la sentenza nel processo che si è svolto davanti alla Corte d’Assise di Frosinone, con Roberto e Mattia Toson, imputati per i quali la Procura aveva chiesto la condanna all’ergastolo.

Omicidio Thomas Bricca: la sentenza per Roberto Toson e per il figlio Mattia

Ergastolo per Roberto Toson e 24 anni per suo figlio Mattia. Questa è la sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise di Frosinone per l’omicidio di Thomas Bricca, 19 anni, ucciso per uno scambio di persona con un colpo di pistola alla testa il 30 gennaio 2023 nel centro di Alatri.

I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche a Mattia, condannato a 24 anni e considerato l’esecutore materiale del delitto, essendo lui a sparare i tre colpi, uno dei quali ha colpito Thomas alla testa.

Per Roberto Toson, invece, condannato all’ergastolo, il collegio dei magistrati non ha concesso attenuanti a causa della recidiva a lui contestata.

L’omicidio sarebbe stato il risultato di una vendetta legata a scontri avvenuti nei giorni precedenti tra il gruppo dei Toson e quello di Haoudi, insieme ad altri ragazzi di origine nordafricana.