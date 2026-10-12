Questa sera Ilary Blasi chiude il consueto televoto del Grande Fratello Vip e, come di consueto, annuncia i tre concorrenti che dovranno difendersi dal voto di eliminazione. Dopo la recente rientranza di Giancarlo Danto grazie al biglietto di ritorno, la conduttrice ha subito dato il via alle nomination, lasciando il pubblico a decidere chi salvare tra Andreas MullerJonathan Kashanian e Moreno Morello.

Chi otterrà il minor numero di preferenze cadrà direttamente in pericolo di essere escluso dalla casa.

Televoto e i tre concorrenti in pericolo

Le analytics diffuse sui forum e sulle pagine social dedicate al programma mostrano una netta preferenza per Andreas Muller, che raccoglie percentuali comprese tra il 48% e il 54% dei voti favorevoli.

Moreno Morello si posiziona in seconda posizione con una quota di poco superiore al 30%, mentre Jonathan Kashanian appare in bilico, con percentuali che oscillano dal 12% al 15%. Se il risultato del televoto ufficiale dovesse confermare questi dati, la sconfitta di Kashanian sarebbe molto probabile, con conseguenze importanti per il suo percorso nella casa.

Le previsioni dei sondaggi online

I numeri indicano un divario evidente: Andreas viene percepito come il candidato più stabile, probabilmente grazie alla sua attività più discreta negli ultimi giorni. Moreno, pur non avendo la stessa popolarità, sembra mantenere un consenso sufficiente a non essere considerato il favorito allo sbarramento. Al contrario, Jonathan appare vulnerabile, soprattutto dopo la recente lite accesa con Andreas, che ha ridotto la sua immagine di “giocatore influente”.

Kashanian minaccia il ritiro

Il concorrente ha già espresso, in più occasioni, il suo malessere verso il gioco. Durante la diretta, ha dichiarato: “Non trovo più il senso di stare qui. Io a 45 anni non sono disposto a tutto per la fama e i soldi e non scenderò a un livello così basso. Quello che ho costruito con sacrificio fino a oggi non lo butterò al vento per stare a questo gioco”. La sua affermazione suggerisce che, qualora dovesse risultare il più votato per l’eliminazione, Kashanian è pronto a lasciare il reality, definendo il suo eventuale abbandono “l’unico modo per vincere contro il banco al casinò”.

Dinamiche delle nomination nella mystery room

Nel giro della puntata di venerdì, tutti i concorrenti sono stati convocati nella misteriosa “mystery room” e hanno dovuto nominare apertamente i propri avversari. Il voto è stato caratterizzato da una marcata frammazione di ostilità reciproca, senza alcuna possibilità di nascondere le proprie preferenze. Di seguito, un riepilogo delle scelte più rilevanti:

Chi ha puntato chi

Federica Morello ha indicato Marina La Rosa definendola una giocatrice abile ma troppo interessata a guadagnarsi la benevolenza dei più giovani. Alex Belli ha scelto Jonathan Kashanian condannando il comportamento avuto nella lite con Andreas. Alessandro Varsi ha puntato il dito su Giancarlo Danto evidenziando una mancanza di fiducia reciproca. Megan Ria ha optato per Andreas Müller lamentando l’atteggiamento di indifferenza verso di lei dopo la discussione con Kashanian. Giulia Provvedi ha votato Moreno Morello per la mancanza di dialogo.

Altri partecipanti hanno confermato il clima di tensione: Andreas Müller ha nominato Jonathan KashanianGiacomo Gallani ha indicato Moreno Morello con motivazioni generiche, Guendalina Tavassi ha anch’essa scelto Moreno a causa di una lite culminata in minacce legali, Valeria Marini ha puntato Carmen Di Pietro per un attacco ingiustificato, e Piera Meloni ha espresso insoddisfazione verso Andreas per un atteggiamento distante.

Interventi esterni: la sorpresa di Michelle Hunziker

Alla vigilia della trasmissione di Zelig 30 Michelle Hunziker è intervenuta in diretta per mandare un messaggio di sostegno a Jonathan Kashanian. L’attrice ha ricordato al concorrente che “ti stiamo seguendo tutti, ci manchi un casino, Milano è triste senza di te”. Inoltre, Hunziker ha commentato il rapporto tra Jonathan e Marina La Rosa, definendola “una donna estremamente interessante che ha costruito dei muri a causa di un passato difficile”, aggiungendo che il loro eventuale incontro potrebbe trasformarsi in una grande amicizia.

Il messaggio ha suscitato una buona dose di solidarietà da parte del pubblico, ma ha anche messo in evidenza la difficoltà di Jonathan nel gestire le tensioni interne. Il suo possibile ritiro, combinato con il supporto di una personalità di spicco come Hunziker, crea un clima di attesa per la prossima puntata, in cui il televoto deciderà definitivamente chi resterà nella casa.

Il pubblico dovrà scegliere tra i tre concorrenti, mentre le parole di Kashanian e l’appoggio di Michelle Hunziker aggiungono ulteriore peso emotivo al risultato. Il televoto non è soltanto una questione di numeri, ma diventa il palcoscenico di una lotta personale per la dignità e la continuità nel gioco.