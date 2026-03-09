Omicidio di Ylenia Musella: nuove verifiche sul coltello e sulla dinamica della lite familiare a Napoli. Ecco cosa è stato scoperto.

Il 3 febbraio 2026, nel rione Conocal di Ponticelli a Napoli, una lite familiare ha avuto esiti drammatici, culminando nell’omicidio di Ylenia Musella: la giovane di 22 anni è rimasta coinvolta in un episodio di violenza domestica con il fratello Giuseppe Musella. La vicenda è al vaglio delle autorità e degli inquirenti, che hanno avviato approfonditi accertamenti per ricostruire i fatti e le circostanze alla base della tragedia.

Circostanze e motivi della lite che hanno portato all’omicidio di Ylenia Musella

Le ragioni esatte della lite tra i due fratelli, che convivevano nello stesso appartamento popolare del rione Conocal a Ponticelli, restano ancora in parte oscure. Secondo la confessione di Giuseppe Musella, la reazione violenta sarebbe stata innescata dal volume eccessivo della voce di Ylenia durante una conversazione telefonica, che gli impediva di riposare, e dai calci che la ragazza avrebbe rivolto al suo cane.

La lite, degenerata in pochi attimi, ha portato al tragico epilogo: l’accoltellamento mortale della 22enne. Le indagini hanno inoltre ricostruito che il coltello era un comune utensile da cucina e che l’aggressione si è consumata in una zona del soggiorno dell’appartamento che non prevedeva vie di fuga.

Omicidio Ylenia Musella, il mistero sul movente e la verità sul coltello usato dal fratello

Come riportato dal Corriere, contrariamente a quanto sostenuto dal giovane durante gli interrogatori, il coltello che ha trafitto il cuore della giovane non sarebbe stato lanciato, ma tenuto saldamente nelle mani dell’assassino. Gli accertamenti della Procura di Napoli e della Squadra Mobile hanno confermato questa ipotesi, già avanzata nelle prime fasi dell’indagine e ribadita dal gip nell’ordinanza di custodia cautelare.