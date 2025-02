One Health, martedì il talk per proteggere pet e noi dalle zecche tutto l’anno

Roma, 10 feb. (Adnkronos Salute) - Non solo in alta quota, ma anche nei parchi cittadini si registra ormai la presenza di parassiti, come le zecche, in ogni stagione dell’anno. Delle novità per proteggere i nostri amici a 4 zampe, e noi, dalle infezioni trasmesse da questi parassiti si ...

Roma, 10 feb. (Adnkronos Salute) – Non solo in alta quota, ma anche nei parchi cittadini si registra ormai la presenza di parassiti, come le zecche, in ogni stagione dell’anno. Delle novità per proteggere i nostri amici a 4 zampe, e noi, dalle infezioni trasmesse da questi parassiti si parlerà al talk ‘One Health: come e perché proteggere noi e i nostri pet per tutto l’anno’, promosso da Adnkronos in collaborazione con Msd Animal Health, martedì 11 febbraio alle ore 11 nei canali web e Social del gruppo editoriale.

Al dibattito, condotto dalla giornalista Maddalena Guiotto, partecipano 3 autorevoli esperti italiani che, oltre a tracciare un quadro della situazione, daranno alcuni utili consigli per proteggere noi e i nostri pet tutto l'anno. Su ‘come e perché’ proteggere noi e i nostri animali domestici dalle zecche parleranno: Ezio Ferroglio, professore ordinario di Parassitologia e Malattie parassitarie degli animali, dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Torino e presidente Esccap Italia; Spinello Antinori, professore ordinario di Malattie Infettive, Università degli Studi di Milano e Direttore Uoc Malattie infettive, ospedale Luigi Sacco del capoluogo lombardo e Giuseppe Faranda, medico veterinario, formatore, divulgatore e content creator.