Onu: A Gaza donne e bambini pagano il prezzo più alto della guerra

Milano, 23 apr. (askanews) – “Ogni dieci minuti, un bambino viene ucciso o ferito a Gaza. Vi lascerò calcolare il numero di bambini che sono stati uccisi o feriti dall’inizio di questo incontro”, ha detto Ravina Shamdasani, portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite nel corso di una conferenza stampa a Ginevra. Dall’inizio della guerra tra Hamas e Israele lo scorso ottobre, la maggior parte delle 34.000 persone uccise nella Striscia di Gaza erano donne e bambini. Shamdasani afferma inoltre che sono in corso sforzi per corroborare le notizie di fosse comuni ridotte in macerie dalle forze israeliane in due ospedali. “Le vittime sarebbero state sepolte in profondità nel terreno e coperte di rifiuti”, ha detto ai giornalisti.