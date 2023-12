Onu, oggi il Consiglio di Sicurezza: si lavora al cessate il fuoco a Gaza

Dopo giorni e giorni di tira e molla e di lunghissimi negoziati sul testo, le prossime ore dovrebbero essere decisive: il voto definitivo del Consiglio di Sicurezza dell’Onu sul cessate il fuoco a Gaza starebbe per arrivare.

Consiglio di Sicurezza Onu: oggi il voto sul cessate il fuoco a Gaza

Il voto per una risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu su Gaza è slittato di nuovo e la data decisiva dovrebbe essere quella di oggi. Il nuovo testo prevederebbe una sospensione delle ostilità, tentativo di evitare il veto da parte degli Stati Uniti d’America che più volte avevano chiesto maggiore tempo per proseguire con i negoziati. Oltre alla liberazione degli ostaggi, nello specifico il Consiglio di sicurezza chiede pause e corridoi umanitari urgenti ed estesi esortando le parti in conflitto a Gaza a “Rispettare i loro obblighi verso il diritto internazionale in materia di protezione dei civili e ad astenersi dal privare la popolazione civile nella Striscia dei servizi di base e dell’assistenza umanitaria indispensabili alla sopravvivenza”.

Consiglio di Sicurezza Onu: Guterres sui bombardamenti

Nel frattempo, il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres si è così espresso sul conflitto tra Israele e Hamas: “I combattimenti intensi, la mancanza di elettricità, il carburante limitato e le telecomunicazioni interrotte limitano gravemente gli sforzi concertati dell’Onu per fornire aiuti salvavita alla popolazione di Gaza”. Guterres ha esplicitato il suo pensiero con un posto pubblicato su X: “Chiediamo che le condizioni per consentire operazioni umanitarie su larga scala siano ristabilite immediatamente“.