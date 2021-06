Open day vaccino AstraZeneca sospesi in Campania: l’annuncio del governatore Vincenzo De Luca

In Campania sono stati sospesi gli open day con il vaccino AstraZeneca. Vincenzo De Luca, governatore della Regione, ha dato l'annuncio.

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha annunciato che gli open day con AstraZeneca sono ufficialmente bloccati. Per il momento non ci sono limitazioni per Johnson & Johnson, ma solo per i maggiorenni.

Open Day vaccino AstraZeneca bloccati in Campania

“Gli open day con AstraZeneca sono bloccati” ha annunciato Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, durante una conferenza stampa a palazzo Santa Lucia. “Ieri abbiamo avuto una riunione con i direttori generali e preso questa decisione per ragioni di prudenza. Le prime dosi di AstraZeneca le somministriamo solo sopra i 60 anni, è una fascia d’età per cui non c’è stato nessun problema in nessuna parte del mondo. Faremo AstraZeneca anche a chi deve fare la seconda dose per completare il ciclo di vaccinazione” ha dichiarato il governatore.

Per quanto riguarda la somministrazione di Johnson & Johnson, per i maggiorenni, non ci sono limitazioni. “Non abbiamo avuto nessun danno segnalato e, quindi, usiamo questo vaccino, anche se ne arrivano pochi. È monodose, va bene, mobilitiamo le farmacie” ha dichiarato De Luca.

Open Day vaccino AstraZeneca: la richiesta di De Luca

Il vaccino AstraZeneca era stato consigliato alle persone con un’età superiore ai 60 anni. Gli open day, invece, sono stati aperti anche a tutti i più giovani.

Dopo i tanti eventi avversi c’è di nuovo un momento di grande apprensione e di grande preoccupazione, in cui sta per arrivare una nuova direttiva da parte dell’Aifa, ente di farmacovigilanza italiano. Vincenzo De Luca ha fatto una richiesta specifica all’Aifa, per conoscere il suo parere. “C’è l’agenzia Aifa che è l’unica che dovrebbe parlare sul piano sanitario e non dice una parola, abbiamo ascoltato per l’ennesima volta che il Cts, che non ha ruolo sulla certificazione dei vaccini, ha raccomandato l’uso di Astrazeneca sopra i 60 anni e per chi lo ha già fatto sotto i 60? Che facciamo per il richiamo? Non dicono una parola. Questo il livello di disorganizzazione e irresponsabilità di Aifa che dovrebbe certificare l’uso dei vaccini ma non dice una parola” ha dichiarato il governatore.

Open Day vaccino AstraZeneca: l’appello di De Luca

Il governatore De Luca ha annunciato lo stop degli open day di AstraZeneca. Per quanto riguarda il vaccino monodose di Johnson & Johnson, continueranno a somministrarlo. “Su Johnson non abbiamo avuto nessun danno segnalato e quindi lo usiamo appieno, ne arrivano pochi ma è monodose e quindi va bene e ci permette di mobilitare le farmacie. In tutto questo ci muoviamo senza certezze sulle forniture e quindi i direttori generali programmano le vaccinazioni senza sapere quante dosi avranno, senza sapere se arrivano quantità sufficienti o devono conservare dosi per i richiami. Intanto aspettiamo ancora una risposta sul fatto che abbiamo migliaia di ragazzi in più e quindi ci servono più dosi” ha dichiarato il presidente di Regione. “Faccio un appello ai cittadini di Napoli città perché vadano a vaccinarsi in massa. Mi segnala l’Asl Napoli 1 che decine di migliaia di cittadini non rispondono alla chiamata per la vaccinazione. Non è possibile. Ci siamo dati l’obiettivo di vaccinare tutta Napoli per l’inizio di luglio ma i cittadini devono rispondere, c’è qualche elemento di irresponsabilità che va eliminato” è stato l’appello di Vincenzo De Luca a tutti i napoletani.