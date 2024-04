Open di Axis a Milano per l'innovazione nel mondo della sicurezza

Milano, 11 apr. (askanews) – Dopo il successo del 2023 nelle grandi città europee con più di 1.500 presenze, sono ripartiti da Milano gli eventi Open. Il format unico e coinvolgente, organizzato e promosso da Axis Communications, azienda multinazionale svedese leader nel settore della videosorveglianza, ha fatto tappa al forum d’Assago giovedì 11 aprile.

Una giornata dedicata all’innovazione tecnologica nella safety, nella security e nell’efficienza operativa, come spiega Matteo Scomegna, Regional Director di Axis Communications per il Sud Europa: “Siamo contenti che il numero di adesioni di Milano ha superato quello degli eventi di Parigi, Madrid e Londra. Il nostro obiettivo è quello di riunire i principali attori del mercato della sicurezza in Italia e condividere con loro le opportunità del prossimo futuro, scoprendo le ultime tendenze di mercato”.

Nell’evento organizzato in collaborazione con Genetec e Milestone System, visitatori e stakeholders hanno potuto confrontarsi con i leader nel settore della sicurezza. Grazie a momenti di confronto e networking con relatori esperti, docenti universitari e manager di aziende multinazionali. Un’opportunità per conoscere le novità su temi come la sicurezza, la cybersecurity e la trasformazione digitale, anche sull’evoluzione di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale.

“L’evento Open è da sempre legato al discorso tecnologico. Axis ha sempre lavoro con tecnologia aperta e novità assolute: dall’esempio di Vapix fino a quelli di Onvif e Acap. Grazie a questo modo di lavorare, Axis è rimasta al centro del panorama mondiale della videosorveglianza dagli inizi fino ad oggi”.

Il calendario Open del 2024 ora prevede gli appuntamenti di Lisbona del 14 maggio e di Malmo del 24 settembre, per un’affluenza totale stimata in oltre 3000 partecipanti.