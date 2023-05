Nel Cosentino operaio ventinovenne perde la vita travolto dal crollo di un muro di contenimento durante i lavori di messa in sicurezza di un argine

Sale il bilancio delle morti sul lavoro in Italia. L’ultima tragedia nel Cosentino, dove un giovane operaio di 29 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto dal crollo di un muro di contenimento di un argine.

Lavorava alla messa in sicurezza dell’argine

Il drammatico episodio è avvenuto nel paese di Rocca Imperiale (CS) e, stando a quanto appreso finora, il ragazzo (insieme ad altri) stava svolgendo il lavoro di messa insicurezza dell’argine per conto di una ditta incaricata dal Comune. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 ma purtroppo il loro intervento non è stato sufficiente a tenere in vita il giovane operaio: i traumi derivati dall’impatto con il muro gli hanno causato lesioni gravi agli organi vitali di natura irreversibile.

Altro incidente sul lavoro a Bari

Sempre nelle ultime ore un altro operaio (58 anni) è morto folgorato in provincia di Bari, mentre si occupava di alcune ristrutturazioni nella zona industriale del comune pugliese. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe entrato in una cabina elettrica dell’alta tensione per motivi a noi ignoti ed è lì che sarebbe stato colpito da una scarica elettrica che gli è stata fatale.

La tragedia è stata commentata dai segretari generali Gigia Bucci e Giuseppe Boccuzzi (entrambi Cgil Bari) e Stefania Verna (Uil Puglia, coordinamento di Bari): «È la terza persona che nel giro di pochi giorni esce di casa per andare a lavoro e non torna più». Un bilancio amaro, purtroppo destinato a salire.