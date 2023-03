Surreale vicenda negli Usa dove una donna operata di ernia si sveglia e parla con accento russo. La texana Abby Fender sarebbe stata protagonista di un curioso caso di modelli sonori subconsci. Ma cosa è successo? Il Daily Mail spiega che la 39enne

era stata operata di ernia al disco, e al suo risveglio ha fatto una scoperta incredibile: non aveva più lo stesso accento. il suo originario era cambiato completamente e si era ritrovata a parlare con un accento russo.

Operata, parla con accento russo

Abby Fender ha ovviamente rivelato che quanto le è accaduto le ha provocato forti problemi di identità, tanto da farla interrogare sulle sue origini. Dal canto loro i medici si sono stupiti e non poco ed in sede più tecnica le hanno diagnosticato la cosiddetta “sindrome dell’accento straniero”. Di cosa si tratta? Stando a quanto riportato dal Daily Mail, che ha lanciato la notizie si tratterebbe di una specie di danno cerebrale.

Da cosa potrebbe derivare il “caso”

Un danno che però cagiona disturbi del linguaggio per un piccolo aneurisma o ictus. E sempre secondo quanto riportato a volte quel danno è imputabile a cause che non sono state ancora studiate bene. Si tratta di una rarissima sindrome che fu diagnosticata per la prima volta all’inizio del ‘900. In buona sostanza chi ne viene affetto inizia a sviluppare “accenti derivanti dai modelli sonori nel gergo locale secondo un processo subconscio”.