Fedez, paura per nonna Luciana: “Purtroppo è caduta ed è stata operata”

Fedez, paura per nonna Luciana: è caduta ed è stata operata. Come sta la 91enne?

Paura per Fedez e tutta la sua famiglia. Nonna Luciana Violini è caduta ed è stata ricoverata in ospedale. Qui l’hanno sottoposta ad un delicato intervento, che ha tenuto il rapper con il fiato sospeso. Come sta la simpatica signora?

Fedez: paura per nonna Luciana

Ad annunciare l’incidente di nonna Luciana è stato Fedez, tramite il suo profilo Instagram. Stando al racconto di Federico Lucia, la signora, che lo scorso marzo ha compiuto 91 anni, è caduta e si è fratturata il femore. Trasportata in ospedale, l’arzilla signora è stata operata. Il marito di Chiara Ferragni ha scritto:

“Purtroppo due giorni fa la nonna cadendo si è fratturata un femore. Oggi l’hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene! Ci ha fatto sudare freddo. Sei una roccia nonna!”

Nonna Luciana è una roccia

Fortunatamente, l’intervento di nonna Luciana è andato per il meglio e Fedez ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Dopo l’operazione, la 91enne dovrà affrontare un periodo di riabilitazione, ma di certo riuscirà a superare anche questo piccolo scoglio. A didascalia di uno scatto che li ritrae insieme, il rapper ha scritto:

“Raga sono toppo contento sia andato tutto per il meglio”.

Il rapporto tra Fedez e nonna Luciana

Fedez e nonna Luciana hanno un rapporto molto bello. Soltanto qualche giorno fa, il rapper è andato a prenderla a casa per portarla a cena fuori, solo loro due. Un momento speciale, che Federico ha condiviso su Instagram. L’arzilla signora è apparsa anche nella serie tv The Ferragnez, facendo innamorare i seguaci della coppia anche per il suo ‘legame’ con i tarocchi.