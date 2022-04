Fedez, il ritorno alla normalità: il compleanno della nonna in famiglia

Dopo l'operazione Fedez si è concesso una reunion di famiglia in occasione del compleanno di sua nonna Luciana.

Dopo l’intervento subito nei giorni scorsi per un tumore neuroendocrino del pancreas, Fedez si è riunito con la sua famiglia per festeggiare il compleanno di sua nonna, Luciana Violini.

Fedez: il compleanno della nonna

Dopo giorni di terrore, Fedez si è unito alla famiglia per festeggiare il compleanno dell’adorata nonna, Luciana Violini, che ha spento le candeline durante un pranzo con i familiari più stretti e gli adorati bisnipotini, Vittoria e Leone.

Fedez si è mostrato allegro e sorridente mentre baciava sua moglie, Chiara Ferragni, e mentre si godeva il tempo trascorso insieme a tutta la famiglia. “Auguri nonna”, ha scritto il rapper, che da sempre è molto legato a nonna Luciana (tanto da averla trasformata in una vera e propria star dei social).

Fedez: l’operazione

Fedez è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele dopo 9 giorni di degenza a seguito del delicato intervento subito per il tumore neuroendocrino del pancreas.

Il rapper ha assicurato di stare bene e ha ringraziato lo staff medico che si è preso cura di lui nelle ultime settimane. Per il momento il rapper non ha fornito delucidazioni verso il suo stato di salute ma ha preannunciato che aggiornerà i fan sulle terapie che presumibilmente dovrà seguire nei prossimi mesi per esser certo di aver debellato il tumore.

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno inviato i loro messaggi di solidarietà, e la moglie Chiara Ferragni non ha mai smesso di stargli accanto durante la sua degenza al San Raffaele di Milano.