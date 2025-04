Un’operazione coordinata contro il traffico di droga

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Brindisi, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Lecce. L’operazione ha portato all’arresto di dieci persone accusate di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti. Le indagini hanno rivelato un legame diretto tra gli indagati e la Sacra corona unita, un’organizzazione criminale attiva nella zona di Tuturano, frazione di Brindisi.

Le accuse e le modalità operative

Gli indagati sono accusati di aver facilitato il traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver collaborato con la Sacra corona unita. Le forze dell’ordine hanno raccolto prove significative che attestano il coinvolgimento degli arrestati in attività illecite legate al narcotraffico. Inoltre, sono emerse violazioni in materia di armi, che hanno ulteriormente aggravato la posizione degli indagati. L’operazione ha coinvolto diverse province, tra cui Brindisi, Lecce e Padova, dimostrando l’ampiezza della rete criminale.

Il contesto della criminalità organizzata in Puglia

La Puglia, e in particolare la provincia di Brindisi, è da tempo un’area sensibile per il traffico di droga e la presenza di organizzazioni mafiose. La Sacra corona unita, in particolare, ha storicamente avuto un ruolo predominante nel controllo del mercato degli stupefacenti. Le operazioni delle forze dell’ordine, come quella recentemente condotta, sono fondamentali per contrastare l’influenza di queste organizzazioni e garantire la sicurezza dei cittadini. La collaborazione tra le diverse forze di polizia e la magistratura è essenziale per smantellare le reti criminali e prevenire ulteriori attività illecite.