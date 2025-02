Un’operazione su scala nazionale

Recentemente, i carabinieri di Genova hanno portato a termine un’importante operazione contro un’organizzazione criminale specializzata nelle truffe agli anziani. Questa operazione ha visto coinvolte diverse città italiane, tra cui Napoli, Caserta e Torino, e ha portato all’emissione di 29 misure cautelari nei confronti dei membri del gruppo. L’azione delle forze dell’ordine è stata coordinata con il tribunale di Genova, che ha riconosciuto la gravità delle attività illecite perpetrate dal gruppo.

La tecnica del “finto maresciallo”

Il modus operandi dell’organizzazione era particolarmente insidioso. I truffatori si presentavano come “finti marescialli” per ingannare le loro vittime, spesso anziani soli e vulnerabili. Utilizzando questa tecnica, riuscivano a convincere le loro vittime a consegnare denaro e beni di valore, promettendo aiuti o protezione. Questa strategia ha permesso loro di operare con successo su tutto il territorio nazionale, sfruttando la fiducia e la paura delle persone anziane.

Un problema sociale crescente

Le truffe agli anziani rappresentano un problema sociale in continua crescita in Italia. Con l’aumento dell’età media della popolazione, i truffatori hanno trovato un terreno fertile per le loro attività illecite. Le forze dell’ordine, consapevoli della vulnerabilità di questa fascia di popolazione, stanno intensificando gli sforzi per combattere questo fenomeno. L’operazione dei carabinieri di Genova è solo uno dei tanti interventi che mirano a proteggere gli anziani e a garantire la loro sicurezza.