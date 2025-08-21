I Me Contro Te hanno annunciato, tramite un video sui social, di aver annullato il matrimonio fissato per il prossimo mese di settembre, perché avrebbero bisogno di più tempo per organizzare il tutto. Sofì però, ora teme che si torni a ipotizzare che Luì sia gay.

Me Contro Te: matrimonio annullato

Qualche mese fa i Me Contro Te avevano annunciato che si sarebbero sposati a settembre 2025.

Ieri, invece, il passo indietro. In un video pubblicato sui social, i Sofì e Luì hanno infatti annunciato di aver annullato il matrimonio previsto per settembre 2025. A parlare per primo è Luì: “come avrete letto da titolo rimandiamo il matrimonio. Non ci sposeremo a settembre, ma rimanderemo il matrimonio alla primavera 2026. A questo punto è intervenuta Sofì: “non è che rimandiamo tanto per, lo facciamo perché noi ci teniamo, abbiamo bisogno di tutto il tempo necessario per organizzarlo. Luì e Sofì hanno spiegato che vorrebbero fare un matrimonio pubblico nel quale anche i fan possano partecipare ma, ovviamente, non è una cosa semplice da organizzare.”

Me Contro Te, le parole di Sofì dopo l’annullamento del matrimonio: “Ora diranno che Luì è gay”

A dicembre dello scorso anno sono circolati dei rumors secondo i quali Luì era gay, con pronta smentita dello stesso. Ora Sofì, dopo l’annullamento del matrimonio, teme che possano tornare in auge queste voci: “ora però qualcuno penserà che è tutto un complotto, non solo avranno da ridire, ma tornerà la storia che tu sei gay, ora sì che lo diranno, ne sono certa, diranno che sei omosessuale.”