Sono diversi anni che si parla dell‘abolizione dell’ora legale in Italia e non solo. Ecco che la risposta arriva direttamente dall’Unione Europea.

Ora legale 2025: l’Italia ha deciso sull’abolizione

Sono anni che si parla dell’abolizione dell’ora legale in Italia, anche se sono stati soprattutto i paesi dell’Europa del Nord a spingere per questa opzione. Nel 2018 l’Unione Europea aveva anche avanzato una proposta ufficiale ma ecco che proprio adesso la stessa UE sta per mettere la parola fine su questo argomento. Secondo un documento preliminare sul programma lavoro 2025 della Commissione Europea, il testo dovrebbe essere ufficialmente ritirato nei prossimi mesi. Quindi, in poche parole, non ci sarà nessuna abolizione dell’ora legale. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo tutti pronti quindi a spostare la lancetta un’ora in avanti.

Ora legale: perché la si voleva abolire?

Non si è mai trovato un accordo in questi 7 anni per l’abolizione dell’ora legale che quindi resterà in vigore. Ma, perché la si voleva abolire? Nel 2018 la Commissione aveva domandato, tramite sondaggio, ai cittadini europei se erano favorevoli all’abolizione dell’ora legale. Ben l’84% aveva risposto affermativamente. Da qui la proposta che però, come detto, non è mai entrata in vigore.