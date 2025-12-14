Un box auto a Roma si è trasformato in teatro di un pericolo estremo: durante una perquisizione per droga, le forze dell’ordine hanno scoperto non solo sostanze stupefacenti, ma anche una bomba ad alto potenziale nascosta in un innocuo giocattolo radiocomandato, rivelando un inquietante legame tra traffico di droga e minacce esplosive.

“Bomba pronta a esplodere”. Ordigno letale scoperto in un box

Il silenzio di un anonimo box auto di via Franco Enriquez, nel quartiere Fidene a Roma, è stato improvvisamente interrotto da una scoperta sconcertante. Come riportato da Roma Today, quella che avrebbe dovuto essere una perquisizione di routine si è trasformata in un allarme di estrema gravità: tra sacchi di droga e bilancini di precisione, gli agenti della squadra mobile hanno individuato qualcosa di apparentemente innocuo, ma estremamente pericoloso.

Un’auto telecomandata, un giocattolo che normalmente susciterebbe solo curiosità o divertimento, nascondeva in realtà un congegno esplosivo ad alto potenziale, pronto a infliggere danni gravissimi se attivato. La scena ha rivelato la connessione tra il traffico di sostanze stupefacenti e metodi criminali sofisticati, sottolineando la pericolosità della strategia di occultamento adottata dagli autori.

“Bomba pronta a esplodere”. Ordigno letale scoperto in un box: intervento urgente degli artificieri

L’ordigno, abilmente camuffato all’interno del giocattolo, era composto da tre artifici esplosivi collegati a un motorino elettrico e a una testina di accensione, controllabile a distanza tramite un radiocomando alimentato da quattro batterie. L’intervento tempestivo degli artificieri e dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza la zona e neutralizzare il congegno senza incidenti.

Nel box, oltre alla bomba, sarebbero stati sequestrati 16 chili di hashish e marijuana, insieme a materiale per il confezionamento. Le indagini della Polizia Scientifica sono in corso per identificare i responsabili e ricostruire sia la realizzazione dell’ordigno sia le modalità di utilizzo pianificate.