Sono stati diversi i VIP che hanno pensato di tornare all’interno della casa del Grande Fratello e poi sono effettivamente tornati in gioco, un comportamento che ha fatto impazzire il pubblico, poiché avendoli conosciuti durante le edizioni e riscosso successo, quest’ultimo si aspetta di rivedere i medesimi comportamenti. Sarà questo il caso di Oriana Marzoli, l’ex concorrente potrebbe tornare in Italia.

Oriana Marzoli, possibile ritorno nella casa più spiata d’Italia

Oriana Marzoli è uscita dal Grande Fratello VIP 7 dove il pubblico italiano ha potuto imparare a conoscerla, un rapporto quello tra lei e i fan italiani che è andato crescendo.

In una recente diretta Instagram ad una domanda legata al ritorno in Italia ha risposto – ” spero di sì. Io rifarei al 100% il Grande Fratello. Anche perché lo sapete, per me è stata la mia migliore esperienza televisiva”. A riportarlo è il sito specializzato in gossip Biccy.it

Un’ indiscrezione che ha scatenato le fantasie dei fan che sperano in un annuncio di ritorno a brevissimo.

“Il pubblico ha apprezzato il mio essere spontanea”

Appena uscita dal GF VIP 7 Oriana Marzoli ha concesso un’intervista – di cui di seguito riportiamo un estratto sempre da Biccy.it – dove ha descritto la sua esperienza nello show della tv italiana: “Sono soddisfatta del mio percorso, non è stato facile, ma sono contenta […] Penso che il pubblico abbia capito che non ho mai mentito o fatto strategie e credo abbia apprezzato il mio essere spontanea“.

Parole al miele quelle della showgirl venezuelana che infatti vive nel nostro paese e ne apprezza il calore, nonostante non parli bene la lingua. Chissà che non possa davvero tornare in gara. La parola ora ai vertici dello show di Mediaset.