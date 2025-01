Il trionfo di Ballando con le Stelle continua e Mediaset sembra intenzionata a sfruttarne il successo. Secondo quanto riportato dal sito di Davide Maggio, Verissimo ha scelto di puntare su due dei volti più discussi dell’ultima edizione del programma di Milly Carlucci. Presto, Sonia Bruganelli e Guillermo Mariotto saranno ospiti nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5.

Bruganelli e Mariotto a Mediaset: l’intervista a Verissimo

Il programma di Milly Carlucci, che si è concluso il 21 dicembre con la vittoria di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, ha registrato un successo straordinario in termini di ascolti raggiungendo un incredibile 32,9% di share A contribuire a questo risultato, senza dubbio, sono stati anche Sonia Bruganelli e Guillermo Mariotto.

L’esperienza di Sonia è stata decisamente turbolenta, tra le discussioni con Selvaggia Lucarelli e il tanto discusso allontanamento del suo compagno Angelo Madonia dal programma. D’altro canto, Guillermo Mariotto è stato protagonista di un vero e proprio scandalo dopo aver lasciato il tavolo della giuria durante la seconda semifinale.

“Guillermo Mariotto non ha mai parlato apertamente di ciò che gli è accaduto negli scorsi mesi. Quanto meno, non lo ha fatto sino ad oggi. Ci risulta, infatti, che il giurato di Ballando sarà ospite a Verissimo nel prossimo weekend per un’intervista tête-à-tête con Silvia Toffanin“, ha dichiarato Davide Maggio.

Per ora, queste voci non hanno trovato conferma sui canali ufficiali di Verissimo. Non resta quindi che aspettare per capire se Sonia Bruganelli e Guillermo Mariotto saranno coinvolti nel programma.

Sonia Bruganelli a Mediaset per il Tapiro d’oro

L’ex moglie di Paolo Bonolis sarà protagonista a Striscia la Notizia, dove le verrà consegnato il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli. Nei prossimi giorni, il tg satirico di Antonio Ricci manderà in onda il servizio completo, come anticipato dalla stessa Bruganelli sui suoi social, dove ha condiviso la statuetta.