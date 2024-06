Ornella Muti ha avuto una carriera ricca di soddisfazioni, ma sul versante privato ha vissuto diversi momenti difficili. Qualche tempo fa, il tumore ha colpito la sua famiglia, strappando la vita di una persona molto importante.

Ornella Muti: il tumore ha colpito la sua famiglia

Qualche anno fa, Ornella Muti ha raccontato di aver vissuto un momento molto difficile. Il tumore ha bussato alla porta della sua famiglia e se n’è andato portando via con sé la vita di una persona molto importante. Stiamo parlando di Andrea Longhi, marito di sua figlia Carolina Fachinetti.

Ornella Muti: la morte di Andrea Longhi

Era il 2017, quando ad Andrea è stato diagnosticato un tumore al cervello. L’uomo ha combattuto come un leone, sperando di vincere la battaglia, ma la malattia ha avuto la meglio. Nel 2020, Longhi si è spento, lasciando per sempre Ornella Muti e tutta la sua famiglia.

Ornella Muti vicina alla figlia Carolina

Andrea Longhi ha lasciato la moglie Carolina e due figli piccoli. Ornella ha fatto di tutto e continua a fare ogni cosa per stare vicino alla figlia. In ogni momento, la Muti non le ha fatto mancare il suo sostegno e siamo certi che ancora oggi continui ad essere il cardine di tutta la famiglia.